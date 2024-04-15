Девятый фигурант дела о теракте в "Крокусе" обжаловал свой арест
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" Назримада Лутфуллои* обжаловал свой арест
Назримада Лутфуллои*. Обложка © Life.ru
Девятый фигурант дела о теракте в "Крокус сити холле" Назримада Лутфуллои* обжаловал решение о своём аресте. Об этом сообщили в Басманном суде Москвы.
"В суд поступила апелляция Лутфуллои* на решение избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей", — приводит сообщение суда ТАСС.
Позднее жалобу рассмотрит Мосгорсуд.
Теракт в Crocus City Hall в подмосковном Красногорске произошёл 22 марта. Террористы ворвались в здание и открыли огонь по людям, многие из которых пришли в тот вечер на концерт рок-группы "Пикник". Трагедия унесла жизни 144 человек, ещё более 550 пострадали. Четверых боевиков поймали в Брянской области, когда они пытались пересечь российско-украинскую границу. СК выявил связь напавших на "Крокус" террористов с украинскими спецслужбами.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.