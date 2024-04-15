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15 апреля, 09:55

Девятый фигурант дела о теракте в "Крокусе" обжаловал свой арест

Фигурант дела о теракте в "Крокусе" Назримада Лутфуллои* обжаловал свой арест

Назримада Лутфуллои*. Обложка © Life.ru

Назримада Лутфуллои*. Обложка © Life.ru

Девятый фигурант дела о теракте в "Крокус сити холле" Назримада Лутфуллои* обжаловал решение о своём аресте. Об этом сообщили в Басманном суде Москвы.

"В суд поступила апелляция Лутфуллои* на решение избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей", — приводит сообщение суда ТАСС.

Позднее жалобу рассмотрит Мосгорсуд.

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Теракт в Crocus City Hall в подмосковном Красногорске произошёл 22 марта. Террористы ворвались в здание и открыли огонь по людям, многие из которых пришли в тот вечер на концерт рок-группы "Пикник". Трагедия унесла жизни 144 человек, ещё более 550 пострадали. Четверых боевиков поймали в Брянской области, когда они пытались пересечь российско-украинскую границу. СК выявил связь напавших на "Крокус" террористов с украинскими спецслужбами.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Евгения Мосс
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