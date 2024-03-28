Отец и сын, обвиняемые по делу о теракте в "Крокусе", обжаловали арест
Два фигуранта дела о теракте в "Крокусе" обжаловали арест
Исроил Исломов и его сын Аминчон. Обложка © Mash
Два фигуранта уголовного дела о теракте в "Крокусе" обжаловали свой арест. Об этом рассказали в пресс-службе Басманного суда Москвы.
Речь идёт об Исроиле Исломове и его сыне — Аминчоне. Напомним, братья Аминчон и Диловар Исломовы, а также их отец обвиняются в пособничестве террористам, совершившим бойню в "Крокусе". По данным следствия, Диловар Исломов — последний владелец автомобиля "рено-симбол", на котором передвигались боевики. Машину они купили за 250 тысяч рублей.
Как писал Life.ru, вечером в пятницу, 22 марта, группа вооружённых террористов ворвалась в "Крокус сити холл" и открыла огонь по посетителям концерта рок-группы "Пикник", после чего подожгла здание и скрылась. По последним данным, страшная трагедия унесла жизни 143 человек, ещё 77 пострадавших остаются в больницах. По делу о теракте были задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов. Уже 24 марта боевиков отправили в СИЗО. На следующий день суд арестовал троих сообщников террористов, а 26 марта — ещё одного. Исполнители теракта не стали обжаловать арест.