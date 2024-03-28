Отец и сын, обвиняемые по делу о теракте в "Крокусе", обжаловали арест

Два фигуранта уголовного дела о теракте в "Крокусе" обжаловали свой арест. Об этом рассказали в пресс-службе Басманного суда Москвы.

Речь идёт об Исроиле Исломове и его сыне — Аминчоне. Напомним, братья Аминчон и Диловар Исломовы, а также их отец обвиняются в пособничестве террористам, совершившим бойню в "Крокусе". По данным следствия, Диловар Исломов — последний владелец автомобиля "рено-симбол", на котором передвигались боевики. Машину они купили за 250 тысяч рублей.