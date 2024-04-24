Путин озвучил свой приказ по заказчикам, спонсорам и исполнителям теракта в "Крокусе"
Путин назвал неизбежным справедливое возмездие для участников теракта в "Крокусе"
Президент России Владимир Путин. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров
Ни один из участников теракта в красногорском "Крокус сити холле" не должен избежать справедливого возмездия. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам XII Международной встречи высших должностных лиц в сфере вопросов безопасности, которая проходит под эгидой Совбеза РФ в Петербурге.
"Никто из них не должен уйти от справедливого возмездия", — сказал глава государства.
Видеообращение Путина к участникам XII Международной встречи высших должностных лиц в сфере вопросов безопасности, которая проходит под эгидой Совбеза РФ в Петербурге. Видео © Кремлин
Путин добавил, что сотрудники российских спецслужб и правоохранительных органов устанавливают всех участников теракта. К ним относятся также заказчики, спонсоры и причастные к организации преступления. Президент также подчеркнул готовность России к тесному взаимодействию со всеми заинтересованными партнёрами в обеспечении глобальной и региональной безопасности, в формировании нового, отвечающего интересам большинства стран многополярного мироустройства.
Напомним, страшный теракт произошёл вечером 22 марта в здании "Крокуса" в Красногорске. Четверо вооружённых боевиков зашли в здание и начали стрелять по людям, а затем подожгли зрительный зал и скрылись. В результате атаки погибло 144 человека, свыше 550 пострадало. Нападавших задержали в Брянской области, когда те пытались пересечь границу с Украиной. Следком РФ установил связь между террористами и спецслужбами Украины. Фигурантами по уголовному делу о теракте проходят 11 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей и их пособники, в частности братья Аминчон и Диловар Исломовы вместе с отцом. По версии следствия, они продали террористам машину и были в курсе о готовящемся теракте. Сейчас все преступники находятся под арестом, их попытки обжаловать избранную меру пресечения были отклонены. Кроме того, арестовали жителя Твери, оформившего братьям Исломовым* фиктивную прописку в своём жилье.
* Внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.