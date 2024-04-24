Путин озвучил свой приказ по заказчикам, спонсорам и исполнителям теракта в "Крокусе"

Ни один из участников теракта в красногорском "Крокус сити холле" не должен избежать справедливого возмездия. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам XII Международной встречи высших должностных лиц в сфере вопросов безопасности, которая проходит под эгидой Совбеза РФ в Петербурге.

"Никто из них не должен уйти от справедливого возмездия", — сказал глава государства.

Видеообращение Путина к участникам XII Международной встречи высших должностных лиц в сфере вопросов безопасности, которая проходит под эгидой Совбеза РФ в Петербурге. Видео © Кремлин

Путин добавил, что сотрудники российских спецслужб и правоохранительных органов устанавливают всех участников теракта. К ним относятся также заказчики, спонсоры и причастные к организации преступления. Президент также подчеркнул готовность России к тесному взаимодействию со всеми заинтересованными партнёрами в обеспечении глобальной и региональной безопасности, в формировании нового, отвечающего интересам большинства стран многополярного мироустройства.