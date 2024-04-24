Директор ФБР открыл разведданые об угрозе повторения бойни в "Крокусе" уже в США
Глава ФБР Рэй: США всё сильнее обеспокоены угрозой атаки, как в "Крокусе"
Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй. Фото © Flickr / Federal Bureau of Investigation (FBI)
Правительство Соединённых Штатов всё сильнее встревожено растущими рисками организованной атаки радикальных исламистов вроде той, что произошла в красногорском "Крокус сити холле". Такое заявление сделал глава Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй.
"Мы всё сильнее обеспокоены возможностью какой-либо скоординированной атаки здесь, у нас на родине, которая может несильно отличаться от того, чему вы были свидетелями в концертном зале в России несколько недель назад с участием ИГИЛ*", — рассказал он в интервью телеканалу NBC News.
Рэй объяснил, что угроза терактов в Штатах начала возрастать с осени 2023 года, когда Израиль начал проводить военную операцию в отношении Палестины. Наибольшие риски ФБР видит в деятельности экстремистов-одиночек и небольших террористических групп. При этом руководитель бюро добавил, что и потенциальная атака крупной террористической организации в общественном месте всё сильнее тревожит американское разведсообщество, хотя на протяжении последних десяти лет вероятность именно этой угрозы считалась очень незначительной.
Напомним, страшная трагедия произошла 22 марта, когда четверо вооружённых террористов ворвались в здание "Крокус сити холла" в Подмосковье и открыли огонь по ожидавшим начала выступления группы "Пикник" посетителям, после чего подожгли зрительный зал и бежали. Их задержали в Брянской области, когда преступники двигались в сторону границы с Украиной. Жертвами теракта стали 144 человека, а пострадали свыше 550. Задержать удалось не только всех четверых исполнителей зверства, но и их пособников. Кроме того, Следственный комитет установил связь между террористами и спецслужбами Незалежной.
* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.