Директор ФБР открыл разведданые об угрозе повторения бойни в "Крокусе" уже в США

Правительство Соединённых Штатов всё сильнее встревожено растущими рисками организованной атаки радикальных исламистов вроде той, что произошла в красногорском "Крокус сити холле". Такое заявление сделал глава Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй.

"Мы всё сильнее обеспокоены возможностью какой-либо скоординированной атаки здесь, у нас на родине, которая может несильно отличаться от того, чему вы были свидетелями в концертном зале в России несколько недель назад с участием ИГИЛ*", — рассказал он в интервью телеканалу NBC News.

Рэй объяснил, что угроза терактов в Штатах начала возрастать с осени 2023 года, когда Израиль начал проводить военную операцию в отношении Палестины. Наибольшие риски ФБР видит в деятельности экстремистов-одиночек и небольших террористических групп. При этом руководитель бюро добавил, что и потенциальная атака крупной террористической организации в общественном месте всё сильнее тревожит американское разведсообщество, хотя на протяжении последних десяти лет вероятность именно этой угрозы считалась очень незначительной.