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24 апреля, 06:03

Директор ФБР открыл разведданые об угрозе повторения бойни в "Крокусе" уже в США

Глава ФБР Рэй: США всё сильнее обеспокоены угрозой атаки, как в "Крокусе"

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй. Фото © Flickr / Federal Bureau of Investigation (FBI)

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй. Фото © Flickr / Federal Bureau of Investigation (FBI)

Правительство Соединённых Штатов всё сильнее встревожено растущими рисками организованной атаки радикальных исламистов вроде той, что произошла в красногорском "Крокус сити холле". Такое заявление сделал глава Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй.

"Мы всё сильнее обеспокоены возможностью какой-либо скоординированной атаки здесь, у нас на родине, которая может несильно отличаться от того, чему вы были свидетелями в концертном зале в России несколько недель назад с участием ИГИЛ*", рассказал он в интервью телеканалу NBC News.

Рэй объяснил, что угроза терактов в Штатах начала возрастать с осени 2023 года, когда Израиль начал проводить военную операцию в отношении Палестины. Наибольшие риски ФБР видит в деятельности экстремистов-одиночек и небольших террористических групп. При этом руководитель бюро добавил, что и потенциальная атака крупной террористической организации в общественном месте всё сильнее тревожит американское разведсообщество, хотя на протяжении последних десяти лет вероятность именно этой угрозы считалась очень незначительной.

Директор ФБР опасается теракта в США после кровавого нападения на "Крокус"
Директор ФБР опасается теракта в США после кровавого нападения на "Крокус"

Напомним, страшная трагедия произошла 22 марта, когда четверо вооружённых террористов ворвались в здание "Крокус сити холла" в Подмосковье и открыли огонь по ожидавшим начала выступления группы "Пикник" посетителям, после чего подожгли зрительный зал и бежали. Их задержали в Брянской области, когда преступники двигались в сторону границы с Украиной. Жертвами теракта стали 144 человека, а пострадали свыше 550. Задержать удалось не только всех четверых исполнителей зверства, но и их пособников. Кроме того, Следственный комитет установил связь между террористами и спецслужбами Незалежной.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

Юрий Лысенко
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