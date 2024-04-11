Директор ФБР опасается теракта в США после кровавого нападения на "Крокус"

Федеральное бюро расследований (ФБР) США опасается, что в стране случится террористическая атака после теракта в подмосковном концертном комплексе "Крокус сити холл". Директор ведомства Кристофер Рэй собирается поднять этот вопрос на слушании конгресса в четверг, пишут агентство Reuters и ABC News.

"Больше всего нас беспокоит, что отдельные лица или небольшие группы будут черпать извращённое вдохновение в событиях на Ближнем Востоке, чтобы совершить нападения здесь, у себя дома... Но сейчас всё большее беспокойство вызывает возможность скоординированной атаки здесь, на родине, подобной атаке <...>, которую мы видели в российском концертном зале пару недель назад", — сказано в стенограмме вступительного слова Рэя.