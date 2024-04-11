Директор ФБР опасается теракта в США после кровавого нападения на "Крокус"
Reuters: ФБР выразит конгрессу опасения о риске теракта в США после "Крокуса"
Федеральное бюро расследований (ФБР) США опасается, что в стране случится террористическая атака после теракта в подмосковном концертном комплексе "Крокус сити холл". Директор ведомства Кристофер Рэй собирается поднять этот вопрос на слушании конгресса в четверг, пишут агентство Reuters и ABC News.
"Больше всего нас беспокоит, что отдельные лица или небольшие группы будут черпать извращённое вдохновение в событиях на Ближнем Востоке, чтобы совершить нападения здесь, у себя дома... Но сейчас всё большее беспокойство вызывает возможность скоординированной атаки здесь, на родине, подобной атаке <...>, которую мы видели в российском концертном зале пару недель назад", — сказано в стенограмме вступительного слова Рэя.
По мнению главы ФБР, национальной безопасности Америки сейчас угрожает такое количество факторов, которого он не встречал ни разу в своей карьере. Это послужит основанием в ходе его речи, в которой он постарается убедить законотворцев продлить программу правительства США, позволяющую спецслужбам, не прибегая к дополнительным разрешениям со стороны американского общества, отслеживать звонки и сообщения и хранить их в течение неопределённого времени.
Напомним, 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в "Крокус сити холл" и открыла огонь по людям, пришедшим на концерт рок-группы. Боевиков накрыли в Брянской области, когда те двигались в сторону российско-украинской границы. Трагедия унесла жизни 144 человек, ещё более 550 пострадали. СК выявил связь напавших на "Крокус" террористов с украинскими спецслужбами.
Life.ru