СМИ сообщили о задержании брата 12-го фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Вместе с арестованным накануне Джумохоном Курбоновым, который является 12-м фигурантом дела о теракте в подмосковном "Крокус сити холле", был задержан его брат. Об этом в беседе с корреспондентами РИА "Новости" рассказали сотрудники хостела, где проживал арестованный со своим родственником.

Помимо того, журналисты поинтересовались дальнейшей судьбой брата фигуранта дела о теракте. По словам сотрудников хостела, он не возвращался туда и они не в курсе, где тот сейчас находится.