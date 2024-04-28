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28 апреля, 01:04
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СМИ сообщили о задержании брата 12-го фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

РИАН: Вместе с 12-м фигурантом дела о теракте в "Крокусе" был задержан его брат

12-й фигурант в деле о теракте в "Крокусе" Джумохон Курбонов. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

12-й фигурант в деле о теракте в "Крокусе" Джумохон Курбонов. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Вместе с арестованным накануне Джумохоном Курбоновым, который является 12-м фигурантом дела о теракте в подмосковном "Крокус сити холле", был задержан его брат. Об этом в беседе с корреспондентами РИА "Новости" рассказали сотрудники хостела, где проживал арестованный со своим родственником.

"Его задержали с братом", — заявил собеседник информагентства.

Помимо того, журналисты поинтересовались дальнейшей судьбой брата фигуранта дела о теракте. По словам сотрудников хостела, он не возвращался туда и они не в курсе, где тот сейчас находится.

Стало известно, когда 12-й фигурант в деле о теракте в "Крокусе" прибыл в Россию
Стало известно, когда 12-й фигурант в деле о теракте в "Крокусе" прибыл в Россию

Напомним, что накануне, 27 апреля, Басманный суд Москвы арестовал 12-го фигуранта дела о теракте в подмосковном "Крокус сити холле" Джумохона Курбонова. Правоохранители считают, что он предоставлял деньги для подготовки нападения, а также обеспечивал злоумышленников средствами связи. О его задержании сообщалось 26 апреля.

Алексей Соловьёв
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