5 гениальных комедий, которые зрители не поняли и заклеймили тупыми

В Соединённых Штатах, Европе и Великобритании умеют снимать комедии. Однако многие картины получаются крайне неудачными. Они напичканы "сортирным юмором", кривляющимися персонажами и сюжетами для пятиклассников.

После просмотра таких фильмов зрители плюются. Но немногие задумываются, что некоторые американские комедии специально снимают максимально глупо. Глубокий смысл в них зарыт глубоко — так, чтобы до него додумались только истинные ценители кино. Какие американские комедии ненавидят все, но на самом деле они гениальные?

1. "Борат" (2006)

"Борат" — тупая комедия лишь на первый взгляд. На самом деле в ней режиссёр высмеивает пороки американского общества. Фото © Фильм "Борат", режиссёр Ларри Чарльз, сценаристы Саша Барон Коэн, Энтони Хайнс, Питер Бейнэм и др. / Kino-teatr

Сюжет американской комедии разворачивается вокруг телеведущего из Казахстана Бората. Он едет в Соединённые Штаты, чтобы снять сюжет про "великую" Америку. Но затем выясняется, что журналист отправился в США только лишь для знакомства и женитьбы на Памеле Андерсон.

Американская комедия про Бората понравилась далеко не всем, кто её смотрел. Главный герой в ней постоянно корчил лицо, совершал странные выходки и говорил ерунду. Однако за всей этой сатирой режиссёры скрыли одну важную деталь — высмеяли американское общество, которое с момента выпуска фильма (18 лет назад) совсем не изменилось.

2. "Интервью" (2014)

Комедия "Интервью" гениальная, поскольку в ней скрыто показали сущность агентов ЦРУ. Фото © Фильм "Интервью", режиссёры Сет Роген, Эван Голдберг, сценаристы Дэн Стерлинг, Сет Роген, Эван Голдберг / Kinopoisk

Режиссёры американской комедии привлекли для участия довольно звёздный каст — актёров Сета Рогена и Джеймса Франко. По сюжету журналист Дейв вместе со своим продюсером планируют поехать в Северную Корею, чтобы взять интервью у Ким Чен Ына. За некоторое время до этого с героями связываются сотрудники Центрального разведывательного управления и просят, чтобы они уничтожили диктатора. История рассказывает про глупый дуэт "наёмных убийц-неумех", пытающихся выполнить задание разведки США.

Американская комедия, естественно, разозлила северокорейского лидера. Зрителям из других стран фильм тоже не особо зашёл: они поставили оценку 6 из 10. Причина в том, что в картине было слишком много веселья, "сортирного юмора" и почти никакой серьёзности. Но на самом деле картина имеет скрытый смысл, поскольку провокацией она привлекла к себе внимание. Также в комедии показано, насколько агенты ЦРУ на самом деле коварные.

3. "Девичник в Вегасе" (2011)

Американская комедия "Девичник в Вегасе" кажется посредственной из-за странного каста и глупых шуток. Но в ней есть несколько гениальных мыслей, которые должна услышать каждая женщина. Фото © Фильм "Девичник в Вегасе", режиссёр Пол Фиг, сценаристы Энни Мумоло, Кристен Уиг / Kino-teatr

Этот американский фильм был дешёвой копией "Мальчишника в Вегасе", который объективно в десять раз интереснее и смешнее. В "Девичнике в Вегасе" история разворачивается вокруг девушки Энни, у которой серьёзные проблемы в личной жизни. Чтобы развеяться, она идёт на девичник к своей подруге. На протяжении всей картины дамы болтают, веселятся и тусуются.

Несмотря на заурядный сюжет и низкосортный подбор актрис, комедия несёт в себе гениальный смысл. Она учит тому, как важно иметь верных друзей рядом и уметь брать ответственность за свою жизнь, поступки. Также в некоторых сценах произносятся настолько умные слова, что они помогут женщинам не хуже любого психотерапевта.

4. "Мы — Миллеры" (2013)

Американская комедия про Миллеров многим зрителям не понравилась из-за бессмысленного сюжета. Но она учит дружбе и тому, что нельзя ввязываться в криминал. Фото © Фильм "Мы — Миллеры", режиссёр Роусон Маршалл Тёрбер, сценаристы Шон Андерс, Джон Моррис и др. / Kinopoisk

Американская комедия в 2013 году вызвала бурный интерес к себе со стороны зрителей. Но после просмотра многие из них разочаровались увиденным. Фильм показался весьма посредственным и бессмысленным.

Сюжет разворачивается вокруг мелкого торговца запрещёнными веществами Дэвида. Однажды на него нападают злоумышленники и отбирают весь товар. Он остаётся должен денег начальнику и, чтобы поскорее вернуть долг, соглашается переправить партию запрещёнки через границу США и Мексики. Для этого главный герой нанимает в команду женщину и двух подростков, которые притворяются его семьёй.

Комедия кажется глупой только на первый взгляд. На деле в ней раскрывается, насколько людям важно помогать друг другу и иметь семью. Также картина учит тому, что нарушать закон плохо.

5. "Мальчик в девочке" (2006)

Не лучшая американская комедия про переселение душ "Мальчик в девочке" разозлила зрителей странным сюжетом и "сортирным юмором". Однако она учит тому, что мужчинам и женщинам нужно действовать сообща, а не ненавидеть друг друга. Фото © Фильм "Мальчик в девочке", режиссёр Ник Харран, сценаристы Джофф Дин, Стив Хэмилтон Шоу / Kinopoisk

Американские комедии про перемещение людей из одного тела в другое появлялись на больших экранах в середине двухтысячных довольно часто. В картине "Мальчик в девочке" сюжет разворачивается вокруг парня и девушки, которые живут по соседству, но до жути друг друга ненавидят. Однажды, проснувшись, они обнаруживают, что внезапно поменялись телами. Чтобы вернуть свою прежнюю жизнь, героям предстоит научиться общаться друг с другом и стать командой.

Многие зрители в то время посчитали комедию тупой, и очень зря. Фильм получился вполне интересным и даже поучительным. Он несёт в себе глубокий смысл: парням и девушкам ненавидеть друг друга не стоит. Негативные эмоции приносят в жизнь беды, и от них не будет хорошо никому. Возможно, благодаря этому фильму многие мужчины начали больше уважать женщин.