Новый харассмент-скандал с Депардьё назвали карикатурой с бабушками

История с харассментом превратилась в карикатуру, когда в ток-шоу сидят девицы, подчас превратившиеся в бабушек, и вещают, как тот или иной актёр зажимал их в гримёрке. Так в колонке для 360.ru прокомментировал обвинения против французского актёра Жерара Депардьё писатель Платон Беседин.

Он задался вопросом, почему кинодекоратор из съёмочной группы и другие женщины молчали много лет и призналась только сейчас. Одна из дам утверждает, что Депардьё, зажав её, заявил: "Я вставлю свой большой зонт в твоё лоно". У писателя подобные откровения вызывают сомнения.

"Вообще, если Депардьё всерьёз сказал... про "большой зонт", то старика жаль. Этот пафос звучит как безумие. Но происходило ли нечто подобное на самом деле?" — рассуждает Беседин.

В России, по его словам, подобные вещи тоже имеют место. Можно вспомнить историю с "любовницами Караченцова" — хотелось спросить, а не сами ли они выстраивались к актёру в очередь. Беседин считает, что женщины нередко провоцируют или выдумывают харрасмент с целью выманить деньги, добиться привилегий, прославиться. И это унижает саму суть существующей колоссальной проблемы сексуального насилия над женщинами.

"И при этом реальные насильники, даже педофилы, или просто те, кто пользуется своим положением и склоняет женщин к сексуальным связям, чувствуют себя великолепно", — подчеркнул эксперт издания.