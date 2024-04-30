Новый харассмент-скандал с Депардьё назвали карикатурой с бабушками
Писатель Беседин: История с харассментом превратилась в карикатуру с бабушками
Актёр Жерар Депардьё. Обложка © ТАСС / Zuma / Frederic Kern
История с харассментом превратилась в карикатуру, когда в ток-шоу сидят девицы, подчас превратившиеся в бабушек, и вещают, как тот или иной актёр зажимал их в гримёрке. Так в колонке для 360.ru прокомментировал обвинения против французского актёра Жерара Депардьё писатель Платон Беседин.
Он задался вопросом, почему кинодекоратор из съёмочной группы и другие женщины молчали много лет и призналась только сейчас. Одна из дам утверждает, что Депардьё, зажав её, заявил: "Я вставлю свой большой зонт в твоё лоно". У писателя подобные откровения вызывают сомнения.
"Вообще, если Депардьё всерьёз сказал... про "большой зонт", то старика жаль. Этот пафос звучит как безумие. Но происходило ли нечто подобное на самом деле?" — рассуждает Беседин.
В России, по его словам, подобные вещи тоже имеют место. Можно вспомнить историю с "любовницами Караченцова" — хотелось спросить, а не сами ли они выстраивались к актёру в очередь. Беседин считает, что женщины нередко провоцируют или выдумывают харрасмент с целью выманить деньги, добиться привилегий, прославиться. И это унижает саму суть существующей колоссальной проблемы сексуального насилия над женщинами.
"И при этом реальные насильники, даже педофилы, или просто те, кто пользуется своим положением и склоняет женщин к сексуальным связям, чувствуют себя великолепно", — подчеркнул эксперт издания.
По его мнению, сексуальные желания в результате происходящего цирка смещаются в область тайного и там превращаются в опасные патологии. А чтобы действительно решить проблему насилия, нужно бороться с самим грехом, а не с конкретными людьми, иначе сложно понять, "кто с кем и кто на что соглашался в борделе, где все давно уже смешались в кучу".
Напомним, днём 30 апреля Депардьё вызвали на допрос по делу о домогательствах. Звезду взяли под стражу, однако после многочасового допроса отпустили. Обвинения в адрес актёра выдвинули более десятка женщин, заявив, что он домогался их с 2004 года по 2022-й. В частности, исковые заявления подали его помощница и художница-постановщица. В первом случае артист в 2014 году якобы трогал девушку за ягодицы и говорил ей непристойности. А второй инцидент датируется 2021 годом. Оба они произошли на съёмках.