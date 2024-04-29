Стало известно, когда суд рассмотрит дело Депардьё о сексуальных домогательствах

СМИ узнали, когда в суде будет рассматриваться дело о сексуальных домогательствах, в которых обвиняется французский актёр Жерар Депардьё. Как сообщает BFMTV со ссылкой на прокуратуру Парижа, заседание назначено на октябрь.