Стало известно, когда суд рассмотрит дело Депардьё о сексуальных домогательствах
BFMTV: Суд над Депардьё по делу о домогательствах состоится во Франции в октябре
СМИ узнали, когда в суде будет рассматриваться дело о сексуальных домогательствах, в которых обвиняется французский актёр Жерар Депардьё. Как сообщает BFMTV со ссылкой на прокуратуру Парижа, заседание назначено на октябрь.
По данным телеканала, разбирательство по делу актёра пройдёт в суде по уголовным делам первой инстанции.
Напомним, сегодня днём актёра вызвали на допрос по делу о домогательствах. Позже стало известно, что полиция Парижа взяла Депардьё под стражу, однако после многочасового допроса его отпустили. Напомним, обвинения в адрес актёра выдвинули более десятка женщин, заявив, что он домогался их с 2004 года по 2022-й. В частности, против него подали заявления две жертвы: его помощница и художница-постановщица. В первом случае артист якобы трогал девушку за ягодицы и говорил ей непристойности в 2014 году. А второй инцидент датируется 2021 годом. Они оба произошли на съёмках фильмов.