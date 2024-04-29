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29 апреля, 18:00

Стало известно, когда суд рассмотрит дело Депардьё о сексуальных домогательствах

BFMTV: Суд над Депардьё по делу о домогательствах состоится во Франции в октябре

Жерар Депардьё. Фото © Wikipedia

Жерар Депардьё. Фото © Wikipedia

СМИ узнали, когда в суде будет рассматриваться дело о сексуальных домогательствах, в которых обвиняется французский актёр Жерар Депардьё. Как сообщает BFMTV со ссылкой на прокуратуру Парижа, заседание назначено на октябрь.

По данным телеканала, разбирательство по делу актёра пройдёт в суде по уголовным делам первой инстанции.

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Напомним, сегодня днём актёра вызвали на допрос по делу о домогательствах. Позже стало известно, что полиция Парижа взяла Депардьё под стражу, однако после многочасового допроса его отпустили. Напомним, обвинения в адрес актёра выдвинули более десятка женщин, заявив, что он домогался их с 2004 года по 2022-й. В частности, против него подали заявления две жертвы: его помощница и художница-постановщица. В первом случае артист якобы трогал девушку за ягодицы и говорил ей непристойности в 2014 году. А второй инцидент датируется 2021 годом. Они оба произошли на съёмках фильмов.

Николь Вербер
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