Обвинённого в сексуальных домогательствах Депардьё могут арестовать

Французского актёра Жерара Депардьё вызвали в парижский комиссариат полиции. Там его допросят по делу о сексуальных домогательствах, сообщает BFMTV со ссылкой на источник. Не исключено, что артиста могут арестовать.

По данным телеканала, в сексуальном насилии героя фильмов "Астерикс и Обеликс" обвинили две женщины. Как уточняется, первый эпизод произошёл в 2014 году на съёмках фильма "Маг и сиамцы", а второй — на съёмках ленты "Зелёные ставни" в 2021-м. При этом сам фигурант с обвинениями не согласен и свою вину не признал.