Обвинённого в сексуальных домогательствах Депардьё могут арестовать
BFMTV: Депардьё вызвали на допрос по делу о домогательствах
Кадр из фильма © "Анатолийская история", реж. Артак Игитян, сценарист Марк Арен / kino-teatr.ru
Французского актёра Жерара Депардьё вызвали в парижский комиссариат полиции. Там его допросят по делу о сексуальных домогательствах, сообщает BFMTV со ссылкой на источник. Не исключено, что артиста могут арестовать.
По данным телеканала, в сексуальном насилии героя фильмов "Астерикс и Обеликс" обвинили две женщины. Как уточняется, первый эпизод произошёл в 2014 году на съёмках фильма "Маг и сиамцы", а второй — на съёмках ленты "Зелёные ставни" в 2021-м. При этом сам фигурант с обвинениями не согласен и свою вину не признал.
Как уже рассказывал Life.ru, в 2014 году Депардьё трогал бывшую помощницу за ягодицы и позволил себе непристойные высказывания. А подать жалобу она решилась после прочтения открытого письма французских культурных деятелей в защиту кинозвезды. Второй инцидент практически идентичен: актёр также позволил себе сказать лишнего и распускал руки. А заявила на него 53-летняя Амели, которая работала художником-постановщиком.
К слову, это уже не первый подобный случай. Жерара Депардьё и раньше обвиняли в домогательствах, с 2004 года по 2022-й с такими заявлениями против него выступили 13 женщин. Однако легенда комедийных фильмов Депардьё все сексуальные жесты в адрес коллег отрицал. При этом сообщалось, что французская актриса Эммануэль Дебевер, выступившая с обвинениями в его адрес, даже покончила с собой.