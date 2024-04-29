Депардьё покинул комиссариат полиции после допроса по делу о домогательствах
Жерар Депардьё. Фото © kino-teatr.ru
Французский актёр Жерар Депардьё покинул парижский комиссариат полиции — его наконец отпустили правоохранители после многочасового допроса по делу о домогательствах. Об этом передаёт телеканал BFMTV со ссылкой на его адвоката.
"На этом допрос на сегодня окончен. Депардьё покинул здание комиссариата", — говорится в сообщении.
Как уже сообщал Life.ru, сегодня Депардьё вызвали на допрос по делу о домогательствах. Позже стало известно, что полиция Парижа взяла его под стражу. Напомним, обвинения в адрес актёра выдвинули более десятка женщин, заявив, что он домогался их с 2004 года по 2022-й. В частности, против него подали заявления две женщины: его помощница и художница-постановщица. В первом случае жертва заявила, что он якобы трогал её за ягодицы и говорил ей непристойности в 2014 году. А второй инцидент датируется 2021 годом. Они оба произошли на съёмках фильмов.