Полиция Парижа взяла под стражу Жерара Депардьё по делу о сексуальном насилии
Жерар Депардьё. Обложка © Zuma / TASS
Французская полиция взяла под арест актёра Жерара Депардьё, который проходит подозреваемым по делу о сексуальных домогательствах в 2014 и 2021 годах. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на свой источник.
Артиста уже допросили в полицейском участке в Париже. Свою виновность Депардьё не признаёт и намерен доказать это в суде.
Напомним, актёра Жерара Депардьё обвинили в домогательствах во Франции. Против него подали заявления две женщины. В первом случае он якобы трогал свою бывшую помощницу за ягодицы и говорил ей непристойности в 2014 году. А в 2021 году актёр якобы приставал к художнице-постановщице. Депардьё и раньше обвиняли в домогательствах, с 2004 года по 2022-й с такими заявлениями против него выступили 13 женщин. Артист отрицает свою вину.