Кинопродюсеру Вайнштейну отменили 23-летний тюремный срок за сексуальное насилие
Суд Нью-Йорка отменил один приговор кинопродюсеру Вайнштейну из-за ошибки судьи
Кинопродюсер Харви Вайнштейн. Обложка © ТАСС / EPA / JASON SZENES
Суд в Нью-Йорке отменил обвинительный приговор кинопродюсеру Харви Вайнштейну по делу о сексуальном насилии, который был вынесен в 2020 году. Об этом сообщает американская газета The New York Times (NYT).
По сведениям газеты, апелляционный суд Нью-Йорка большинством голосов постановил, что судья первой инстанции допустил критическую ошибку, позволив прокурорам вызвать в качестве свидетелей женщин, которые заявляли, что продюсер якобы их домогался, но чьи показания не вошли в изначально предъявленные Вайнштейну обвинения.
"Злоупотреблением судебными полномочиями является допуск непроверенных обвинений лишь в плохом поведении, которые разрушают репутацию подсудимого, но не проливают света на их достоверность в связи с уголовными обвинениями", — приводит NYT слова судьи Дженни Риверы.
Газета пишет, что теперь окружному прокурору Манхэттена нужно решить, будет ли проведён повторный судебный процесс над кинопродюсером.
Напомним, громкое разбирательство с участием Вайнштейна началось в 2017 году, когда некоторые голливудские актрисы обвинили его в домогательствах. В их числе были Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. Продюсера изгнали из собственной компании, а его студия обанкротилась и закрылась. В 2020 году суд приговорил Вайнштейна к 23 годам тюрьмы за сексуальное насилие над двумя женщинами, а в феврале 2023 года ему дали ещё 16 лет.