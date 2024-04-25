Кинопродюсеру Вайнштейну отменили 23-летний тюремный срок за сексуальное насилие

Суд в Нью-Йорке отменил обвинительный приговор кинопродюсеру Харви Вайнштейну по делу о сексуальном насилии, который был вынесен в 2020 году. Об этом сообщает американская газета The New York Times (NYT).

По сведениям газеты, апелляционный суд Нью-Йорка большинством голосов постановил, что судья первой инстанции допустил критическую ошибку, позволив прокурорам вызвать в качестве свидетелей женщин, которые заявляли, что продюсер якобы их домогался, но чьи показания не вошли в изначально предъявленные Вайнштейну обвинения.

"Злоупотреблением судебными полномочиями является допуск непроверенных обвинений лишь в плохом поведении, которые разрушают репутацию подсудимого, но не проливают света на их достоверность в связи с уголовными обвинениями", — приводит NYT слова судьи Дженни Риверы.

Газета пишет, что теперь окружному прокурору Манхэттена нужно решить, будет ли проведён повторный судебный процесс над кинопродюсером.