Харви Вайнштейн получил ещё один срок за изнасилование

Американского 70-летнего кинопродюсера Харви Вайнштейна приговорили к 16 годам тюрьмы по очередному делу об изнасиловании. Об этом сообщает Reuters. Этот срок могут прибавить к тому, на который он уже отправлен за решётку.

Ещё в декабре прошлого года жюри присяжных в суде Лос-Анджелеса признало Вайнштейна виновным в ещё одном эпизоде изнасилования. В деле также фигурировали два других преступления сексуального характера: "принуждение к оральному совокуплению" и некие непристойные действия в отношении итальянской модели, обозначенной судом как Джейн Доу № 1. Они имели место в некоем отеле в феврале 2013 года.