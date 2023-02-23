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23 февраля, 19:36

Харви Вайнштейн получил ещё один срок за изнасилование

Харви Вайнштейна приговорили к 16 годам тюрьмы за изнасилование

<p>Харви Вайнштейн. Фото © ТАСС / AP / JASON SZENES</p>

Харви Вайнштейн. Фото © ТАСС / AP / JASON SZENES

Американского 70-летнего кинопродюсера Харви Вайнштейна приговорили к 16 годам тюрьмы по очередному делу об изнасиловании. Об этом сообщает Reuters. Этот срок могут прибавить к тому, на который он уже отправлен за решётку.

Ещё в декабре прошлого года жюри присяжных в суде Лос-Анджелеса признало Вайнштейна виновным в ещё одном эпизоде изнасилования. В деле также фигурировали два других преступления сексуального характера: "принуждение к оральному совокуплению" и некие непристойные действия в отношении итальянской модели, обозначенной судом как Джейн Доу № 1. Они имели место в некоем отеле в феврале 2013 года.

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Напомним, скандал вокруг имени Харви Вайнштейна начал разворачиваться в 2017 году, когда некоторые голливудские актрисы обвинили его в домогательствах. В их числе были Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. Продюсера изгнали из собственной компании, его студия обанкротилась и закрылась, а сам он уже был приговорён к 23 годам тюрьмы за сексуальное насилие над двумя женщинами.

Андрей Григорьев
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