Надругался в отеле: Вайнштейн получил новый срок из-за изнасилования сибирячки

Она родилась в Сибири, в 15 лет начала карьеру модели. Переехала в Италию и вышла замуж. Во время недели вручения "Оскара" в 2013 году Чернышова увидела Вайнштейна. После, по её словам, он пришёл к ней в номер отеля и, несмотря на то что она отказала ему, не остановился. Как уточнила женщина, она умоляла продюсера, показывая и кольцо на пальце, и фото детей. Женщина поведала, что, когда тот ушёл, она чувствовала себя грязной, впала в депрессию, не хотела жить и начала пить в одно время. После того как была изнасилована, она сменила профессию, теперь у неё свой цветочный бизнес. Однажды её дочь Мария призналась, что к ней приставал юноша, на что мать посоветовала ей не оставлять это безнаказанным. Дочь бросила ей в лицо упрёк, что якобы, конечно, родительнице такое неведомо. Тогда бывшая модель призналась дочери про историю с Вайнштейном. Мария и заставила маму подать на продюсера заявление.