Надругался в отеле: Вайнштейн получил новый срок из-за изнасилования сибирячки
Добавившей 16 лет к сроку Вайнштейна жертвой оказалась модель родом из России
Кинопродюсер Харви Вайнштейн перед судебным процессом. Фото © ТАСС / AP / JASON SZENES
Жертвой изнасилования, которая прибавила к сроку 70-летнего кинопродюсера Харви Вайнштейна ещё 16 лет, оказалась женщина родом из Сибири. В ходе уголовного процесса она не хотела до конца открывать свою личность и по делу проходила как Джейн Доу № 1. После оглашения приговора, которое состоялось 23 февраля, модель решила рассказать, что её настоящее имя — Евгения Чернышова.
Евгения Чернышова, жертва Вайнштейна. Фото © The Hollywood Reporter
"Я устала прятаться. Я хочу вернуть свою жизнь. Я Евгения, меня изнасиловали. Это моя история", — рассказала Чернышова изданию The Hollywood Reporter.
Евгения Чернышова в 2013 году. Фото © The Hollywood Reporter
Она родилась в Сибири, в 15 лет начала карьеру модели. Переехала в Италию и вышла замуж. Во время недели вручения "Оскара" в 2013 году Чернышова увидела Вайнштейна. После, по её словам, он пришёл к ней в номер отеля и, несмотря на то что она отказала ему, не остановился. Как уточнила женщина, она умоляла продюсера, показывая и кольцо на пальце, и фото детей. Женщина поведала, что, когда тот ушёл, она чувствовала себя грязной, впала в депрессию, не хотела жить и начала пить в одно время. После того как была изнасилована, она сменила профессию, теперь у неё свой цветочный бизнес. Однажды её дочь Мария призналась, что к ней приставал юноша, на что мать посоветовала ей не оставлять это безнаказанным. Дочь бросила ей в лицо упрёк, что якобы, конечно, родительнице такое неведомо. Тогда бывшая модель призналась дочери про историю с Вайнштейном. Мария и заставила маму подать на продюсера заявление.
Напомним, скандал вокруг имени Харви Вайнштейна начал разворачиваться в 2017 году, когда некоторые голливудские актрисы обвинили его в домогательствах. В их числе были Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. Продюсера изгнали из собственной компании, его студия обанкротилась и закрылась, он был приговорён к 23 годам тюрьмы за сексуальное насилие над двумя женщинами, а в феврале 2023 года получил новый срок.