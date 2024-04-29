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29 апреля, 14:54

Сын рассказал об обстоятельствах смерти пани Терезы из "Кабачка 13 стульев"

Прощание с Зоей Зелинской пройдёт 1 мая, её похоронят на Троекуровском кладбище

Зоя Зелинская в образе пани Терезы. Скриншот программы © "Кабачок 13 стульев"

Зоя Зелинская в образе пани Терезы. Скриншот программы © "Кабачок 13 стульев"

Церемония прощания с народной артисткой РСФСР, актрисой театра и кино Зоей Зелинской пройдёт 1 мая. Звезда советского экрана найдёт последний приют на Троекуровском кладбище, сообщил её сын Сергей Леднёв.

"В семь утра ушла из жизни. Инсульт, реанимация в ЦКБ. Не смогли её спасти. 94 года маме исполнилось в декабре. Прощание будет в Театре сатиры, похороны будут на Троекуровском кладбище. Отпевание будет в переделкинской церкви. Это всё будет 1 мая", — рассказал Сергей ТАСС.

Ушла из жизни звезда "Карнавальной ночи" Зоя Зелинская
Ушла из жизни звезда "Карнавальной ночи" Зоя Зелинская

Зоя Зелинская служила в Театре сатиры 70 лет — с 1954 года. Она отметилась своими ролями в спектаклях "Грустно, но смешно", "Как пришить старушку", "Клоп", "Баня", "Мистерия-буфф", "Дамоклов меч", "А был ли Иван Иванович?", "Трёхгрошовая опера", "Дом, где разбиваются сердца", "Самоубийца", "Идеальный муж", "Будем знакомы", "Где мы?!.." и других. Актриса запомнилась зрителям по ролям в фильмах "Карнавальная ночь", "Плащаница Александра Невского", "Предсказание", "На углу у Патриарших", "Под небом Вероны", а также ролью пани Терезы в передаче "Кабачок 13 стульев".

Ранее в возрасте 63 лет не стало французского режиссёра Лорана Канте. В 2008 году он удостоился "Золотой пальмовой ветви" за картину "Класс", снятую по мотивам романа Франсуа Бегодо "Между стен" о жизни парижского учителя.

Андрей Бражников
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