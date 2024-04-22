А вы и не замечали: 6 удивительных случаев, как реквизит "кочевал" из одного фильма СССР в другой

Хоть граждане СССР и любили смотреть советские фильмы, такого ажиотажа, как современные картины, они не вызывали. Поэтому бюджеты у всех проектов были относительно скромными. Режиссёрам не хватало денег даже на пошив одежды для персонажей или создание новых декораций. Поэтому они договаривались и передавали друг другу те или иные художественные атрибуты. В каких фильмах СССР одни и те же костюмы, объекты мелькали несколько раз?

1. Старинная корона в "Обыкновенном чуде" и "31 июня"

Корона использовалась в двух советских фильмах — "Обыкновенное чудо" и "31 июня". Кадр из фильма "31 июня", режиссёр Леонид Квинихидзе, сценаристы Нина Фомина, Леонид Квинихидзе, Дж.Б. Пристли / Kinopoisk, кадр из фильма "Обыкновенное чудо", режиссёр Марк Захаров, сценарист Евгений Шварц / Kinopoisk

В 1978 году "Мосфильм" выпускал довольно неплохие картины, которые смотрели во всём Советском Союзе. Однако с декорациями всё равно была беда, поэтому при съёмке картин режиссёрам приходилось выкручиваться.

Необычная ситуация произошла в 1978 году во время съёмок одних из лучших советских фильмов — "Обыкновенное чудо" и "31 июня". В обоих проектах актёры должны были надевать корону. Но из-за дефицита товаров в СССР такой реквизит на студии был всего один. Так и получилось, что в обоих советских фильмах герои носят одинаковые старинные королевские короны, а иногда и вовсе появляются в кадре без них.

2. Одежда Грозного в фильмах "Иван Васильевич меняет профессию" и "Иван Грозный"

В фильме СССР "Иван Васильевич меняет профессию" используется одежда Ивана Грозного, сделанная в 1945 году. Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию", режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Михаил Булгаков / Kinopoisk, кадр из фильма "Иван Грозный", режиссёр Сергей Эйзенштейн, сценарист Сергей Эйзенштейн / Kinopoisk

Мало кто знает, но в одном из лучших советских фильмов "Иван Васильевич меняет профессию", снятом Леонидом Гайдаем в 1973 году, используются отнюдь не новые костюмы. Большая часть "царских атрибутов" была произведена сразу после Великой Отечественной. Тогда наряд шили специально под главного героя картины "Иван Грозный", снятой Сергеем Эйзенштейном в 1945 году.

3. Рыцарские доспехи в фильмах "31 июня" и "Иван Васильевич меняет профессию"

Создатель фильма "31 июня" позаимствовал старинные доспехи у Леонида Гайдая. Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию", режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Михаил Булгаков / Kinopoisk, кадр из фильма "31 июня", режиссёр Леонид Квинихидзе, сценаристы Нина Фомина, Леонид Квинихидзе, Дж.Б. Пристли / Kinopoisk

Режиссёр фильма СССР "31 июня" Леонид Квинихидзе в 1978 году позаимствовал для своей картины не только старинную корону. Он использовал рыцарские доспехи, которые раньше мелькали в киноленте "Иван Васильевич меняет профессию".

4. Платье из "Служебного романа" оказалось в "Ширли-мырли"

Платье из советского фильма "Служебный роман" вновь использовалось в 1996 году, когда снимали "Ширли-мырли". Кадр из фильма "Служебный роман", режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эмиль Брагинский / Kinopoisk, кадр из фильма "Ширли-мырли", режиссёр Владимир Меньшов, сценаристы Владимир Меньшов, Виталий Москаленко, Андрей Самсонов / Kinopoisk

В 1977 году легендарное платье из советского фильма "Служебный роман" носила Людмила Прокофьевна. Однако уже в 1996-м в него вдохнули новую жизнь. Во второй раз наряд использовали в картине "Ширли-мырли", снятой Владимиром Меньшовым.

5. Лошадь из бронзы в "Служебном романе" и "Бриллиантовой руке"

Лошадь из бронзы была замечена во многих лучших фильмах СССР. Кадр из фильма "Служебный роман", режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эмиль Брагинский / Kinopoisk, кадр из фильма "Бриллиантовая рука", режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Яков Костюковский, Морис Слободской / Kinopoisk

Легендарная лошадь из бронзы, запомнившаяся зрителям по "Служебному роману", одному из лучших фильмов СССР, мелькала во многих картинах. Конь представляет собой реплику работы известного скульптора Эмиля Луи Пико, которую тот создал в 1888 году. "Мосфильм" выкупил объект ещё в середине XX века. С тех пор бронзовый конь мелькал во многих советских фильмах. Например, его заметили в картинах Михаила Ромма "Секретная миссия" (1950), Владимира Назарова "Пакет" (1966), Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука" (1968).

6. Каменная Галатея в фильмах "Формула любви" и "Служебный роман"

Галатею использовали во многих лентах СССР — на её счету более трёх фильмов. Кадр из фильма "Формула любви", режиссёр Марк Захаров, сценаристы Григорий Горин, Алексей Толстой / Kinopoisk, кадр из фильма "Служебный роман", режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эмиль Брагинский / Kinopoisk

Статуя, мелькавшая во многих популярных фильмах СССР, — современная реплика работы легендарного мастера из Италии Паскуале Романелли, выпущенная в XIX веке. Галатея сделана по образу и подобию девушки из восточных гаремов. Считается, что реплика попала на "Мосфильм" в качестве трофея, полученного по итогам Второй мировой.

Скульптура оказалась в центре внимания многих советских фильмов: "Формула любви" (1984), "Старый Новый год" (1980), а также "Служебный роман" (1977) и так далее. Многие люди, которые смотрели советские фильмы в те времена, наверняка помнят этот объект на экране.