Дипломаты проведут переговоры на захваченном танкере об освобождении россиянина

Представители российской дипломатии сегодня проведут переговоры с бойцами спецназа Ирана на захваченном танкере MSC Aries, который находится в собственности у компании-миллиардера из Израиля. Предмет обсуждения — освобождение российского моряка Тимофея Колчанова, пишет SHOT.

По информации телеграм-канала, сотрудникам диппредставительства России в Иране удалось договориться о встрече с Колчановым, который служит на захваченном судне старшим механиком. При этом дипломатам выставили условие — им нужно подняться на борт и договариваться о дальнейшей судьбе соотечественника, находясь непосредственно на месте событий.