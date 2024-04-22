Дипломаты проведут переговоры на захваченном танкере об освобождении россиянина
Тимофей Колчанов, оказавшийся на захваченном Ираном судне MSC Aries. Фото © SHOT
Представители российской дипломатии сегодня проведут переговоры с бойцами спецназа Ирана на захваченном танкере MSC Aries, который находится в собственности у компании-миллиардера из Израиля. Предмет обсуждения — освобождение российского моряка Тимофея Колчанова, пишет SHOT.
По информации телеграм-канала, сотрудникам диппредставительства России в Иране удалось договориться о встрече с Колчановым, который служит на захваченном судне старшим механиком. При этом дипломатам выставили условие — им нужно подняться на борт и договариваться о дальнейшей судьбе соотечественника, находясь непосредственно на месте событий.
Колчанов живёт в Тюмени, куда должен был вернуться ближе к концу мая, после завершения его плавания. Дома его дожидаются супруга и три маленькие дочки.
Напомним, 13 апреля ВМС КСИР Ирана был произведён захват коммерческого судна MSC Aries в Ормузском проливе. В прессе появлялись сообщения о том, что у корабля есть связь с компанией Zodiac Maritime в Лондоне, от которой тянутся ниточки к израильскому предпринимателю Эялю Оферу. Life.ru рассказывал, что среди пленённых членов экипажа есть гражданин РФ, а также люди из Индии, Филиппин, Пакистана и Эстонии. Впоследствии удалось выяснить, что россиянин — это старший механик Тимофей Колчанов, которому 38 лет. На прошлой неделе он звонил с захваченного судна и рассказал, что там происходит. При этом Иран обещал оказать содействие в ситуации.