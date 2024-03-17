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Криминал

Похищенную в Мексике 23-летнюю россиянку освободили из плена наркомафии

В Мексике полиция спасла туристку из России, попавшую в плен к наркокартелю

17 марта, 08:06
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Похищенная в Мексике россиянка. Обложка © Telegram / SHOT

Похищенная в Мексике россиянка. Обложка © Telegram / SHOT

В Мексике полиции удалось вызволить российскую туристку, которую несколько дней назад схватили и удерживали в плену члены местного наркокартеля. Об освобождении Марии пишет SHOT.

Российское посольство в Мексике связалось с местной полицией. После этого подразделение по борьбе с похищениями людей мексиканской Генпрокуратуры организовало спецоперацию по освобождению девушки. Сейчас пострадавшая находится в отделении полиции, бандиты оставили её без денег и телефона.

"Сейчас Маша находится в полицейском участке, мне дали с нею поговорить. У неё ничего нет, кроме той одежды, что была на ней. Нет паспорта, нет телефона, нет банковских карт, нет денег. Сказали, что сейчас она в безопасности", — поделился муж Марии.

Похищенную в Мексике россиянку могут держать в подвале со 120 пленниками, 30 из них грузины
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Напомним, 14 марта члены наркокартеля схватили российскую туристку на границе с США в Мексике. Они потребовали от Марии плату за "проезд по их земле". У девушки не оказалось при себе денег. Бандиты взяли её в заложники и отпустили ехавших с нею мексиканцев. Затем злоумышленники связались с мужем россиянки и потребовали выкуп — полторы тысячи долларов, а получив их, запросили ещё 900. Семья девушки обратилась за помощью к Посольству РФ.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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