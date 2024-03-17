Похищенную в Мексике россиянку могут держать в подвале со 120 пленниками, 30 из них грузины

МИД Грузии заявил, что уже контактирует с мексиканской иммиграционной службой, чтобы узнать дополнительную информацию о ситуации и организовать совместное расследование, в том числе с целью выяснения нынешнего местоположения похищенных. Знакомый одного из пленников сообщил, что те содержатся в подвале, в котором в общей сложности размещено 120 человек. В материале Mtavari говорится, что половина от запрошенной членами наркокартеля суммы уже была выплачена.

Не исключено, что бандиты держат вместе с ними похищенную ранее 23-летнюю россиянку по имени Мария. Как уже писал Life.ru, в Мексике члены картеля захватили туристку 14 марта по пути в город Рейноса на границе с США. Около 11 вечера она записала для мужа голосовое сообщение, рассказав, что её преследуют вооружённые люди. Члены местной криминальной группировки взяли их в плен и затребовали плату за то, что она "проехала по их земле". У девушки не оказалось при себе денег, и бандиты забрали её с собой, отпустив ехавших с ней мексиканцев. Бандиты потребовали от супруга Марии полторы тысячи долларов, а получив их, запросили ещё 900. Эта сумма также была отправлена, однако о том, где сейчас находится девушка, ничего не известно. Посольство РФ в Мексике держит ситуацию на контроле.