Аргентина экстрадировала россиянку, похитившую свыше 150 млн рублей

Аргентинские правоохранители 29 февраля передали сотрудникам МВД РФ находящуюся в международном розыске россиянку Людмилу Авдюхину. Она была задержана на территории южноамериканского государства после обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк.

По словам генерал-майора полиции, в 2022 году Авдюхина, будучи риелтором в Барнауле, незаконным путём присвоила 150 миллионов рублей клиентов. Злоумышленница обещала горожанам выгодное инвестирование в недвижимость, однако не спешила выполнять условия сделок. От правосудия мошенница скрылась за границей, но ненадолго. Благодаря каналам Интерпола было установлено, что преступница прячется в Аргентине.