"Сможем лишь развести руками": Премьера Эстонии Каллас могут экстрадировать в Россию, признал генпрокурор

Премьер-министра Эстонии Каю Каллас могут экстрадировать в Россию, признал генпрокурор прибалтийской республики Андрес Пармас. Он пояснил, что такое возможно при заграничной поездке главы правительства.

"Хотя международное дипломатическое право должно гарантировать премьер-министру защиту, в действительности мы не можем ожидать или требовать от третьих стран выполнения этого", — сказал он в беседе с Delfi.