"Сможем лишь развести руками": Премьера Эстонии Каллас могут экстрадировать в Россию, признал генпрокурор
Генпрокурор Эстонии Пармас: Каллас могут выдать России в ходе поездки за границу
Премьер-министра Эстонии Каю Каллас могут экстрадировать в Россию, признал генпрокурор прибалтийской республики Андрес Пармас. Он пояснил, что такое возможно при заграничной поездке главы правительства.
"Хотя международное дипломатическое право должно гарантировать премьер-министру защиту, в действительности мы не можем ожидать или требовать от третьих стран выполнения этого", — сказал он в беседе с Delfi.
Пармас отметил, что если какая-то страна решит "отказаться от своих обязательств" в пользу, например, заключённого с РФ договора об экстрадиции, то эстонская сторона "сможет лишь развести руками". Более того, ситуация для Каллас станет ещё опаснее, когда она покинет свой пост и начнёт передвигаться по миру как частное лицо, добавил собеседник портала.
Напомним, 13 февраля МВД России объявило в розыск Каю Каллас и госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа. В Кремле поясняли, что причиной являются враждебность Каллас к нашей стране и надругательство над исторической памятью. А в МИД подчеркнули, что это — только начало.
ТАСС / dpa / picture-alliance / Kay Nietfeld