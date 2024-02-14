Российского дипломата вызвали в эстонский МИД из-за объявления в розыск Каи Каллас

Эстонский МИД вызвал временного поверенного России Ленара Салимуллина из-за объявления в розыск премьер-министра республики Каи Каллас. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном в соцсети Х.

"МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России для объяснений по поводу уголовного преследования в отношении Каи Каллас и госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа", — сказано в сообщении.