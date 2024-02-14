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14 февраля, 10:58

Российского дипломата вызвали в эстонский МИД из-за объявления в розыск Каи Каллас

Временного поверенного России Салимуллина вызвали в МИД Эстонии

Фото © Shutterstock.com

Фото © Shutterstock.com

Эстонский МИД вызвал временного поверенного России Ленара Салимуллина из-за объявления в розыск премьер-министра республики Каи Каллас. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном в соцсети Х.

"МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России для объяснений по поводу уголовного преследования в отношении Каи Каллас и госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа", — сказано в сообщении.

Стало известно, как может закончиться розыск Каллас
Стало известно, как может закончиться розыск Каллас

Напомним, что МВД РФ объявило в розыск эстонских политиков накануне, 13 февраля. В Кремле рассказали, что причиной таких мер стали враждебность Каллас к России и надругательство над исторической памятью. По одной из версий, Каю Каллас могут взять под стражу в странах, дружественных России. А официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила, что объявление Каллас в розыск — это только начало.

Марина Калегина
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