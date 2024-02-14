Стало известно, как может закончиться розыск Каллас
Экс-генпрокурор Скуратов: Каллас могут взять под стражу в дружественных РФ странах
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Обложка © ТАСС / EPA / OLIVIER MATTHYS
Премьер-министра Эстонии Каю Каллас могут взять под стражу в странах, дружественных России, однако Интерпол вряд ли объявит её в розыск, как МВД РФ. Об этом НСН рассказал бывший генпрокурор России Юрий Скуратов.
Скуратов подчеркнул, что подобных примеров в его практике ещё не было, но западные государства сами спровоцировали Россию на такие меры. Он напомнил об антироссийской политике Каллас и о ряде принятых в Эстонии дискриминирующих россиян законов, поэтому инициативу о розыске чиновницы экс-генпрокурор поддержал. К тому же взять под стражу её смогут не только на территории нашей страны.
"Очень много будет зависеть от позиции Интерпола, это организация, с которой Россия сотрудничает до сих пор. Если они в розыск объявят, это уже хорошо. Хотя я не уверен, что это произойдёт. Это всё-таки больше профилактическая мера, которая покажет решительный настрой нашего государства отстаивать права наших граждан. Это довольно болезненный ответ для Каллас. Вдруг она захочет поехать куда-то в африканскую страну, которая будет нам дружественной? Там её могут взять под стражу", — пояснил Скуратов.
Напомним, МВД РФ объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас и госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа. В Кремле рассказали, что причиной таких мер стали враждебность Каллас к России и надругательство над исторической памятью. Кстати, МВД также объявило в розыск министра культуры Литвы Симонаса Кайриса.