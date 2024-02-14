Стало известно, как может закончиться розыск Каллас

"Очень много будет зависеть от позиции Интерпола, это организация, с которой Россия сотрудничает до сих пор. Если они в розыск объявят, это уже хорошо. Хотя я не уверен, что это произойдёт. Это всё-таки больше профилактическая мера, которая покажет решительный настрой нашего государства отстаивать права наших граждан. Это довольно болезненный ответ для Каллас. Вдруг она захочет поехать куда-то в африканскую страну, которая будет нам дружественной? Там её могут взять под стражу", — пояснил Скуратов.