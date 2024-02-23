Из Польши в Казахстан экстрадировали украинца-наркодилера, ему грозит пожизненное

Украинца, который распространял наркотики в Казахстане, экстрадировали из Польши. Там гражданин Незалежной пытался скрыться от правосудия, сообщила Генпрокуратура республики.

"Сотрудниками Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел при содействии Посольства Казахстана в Польше из Республики Польша экстрадирован гражданин Украины для привлечения к уголовной ответственности за создание и руководство транснациональной организованной группой", — говорится в сообщении казахского ведомства.

По данным следствия, созданная в 2022 году группировка на территории Казахстана занималась изготовлением и сбытом психотропных веществ. Членов ОПГ удалось быстро арестовать, однако лидер скрылся. В августе прошлого года его нашли в Польше. По запросу Генеральной прокуратуры мужчину экстрадировали, сейчас он содержится в СИЗО в Астане. За совершение преступлений ему грозит конфискация имущества, лишение свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет или пожизненное.