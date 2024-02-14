Бахрейн выдал россиянина, обманувшего на 47 млн рублей дольщиков в Дагестане
МВД: Бахрейн экстрадировал в РФ обвиняемого в обмане дольщиков на 47 млн рублей
В минувший вторник, 13 февраля, сотрудники правоохранительных органов Бахрейна передали коллегам из России скрывавшегося в королевстве россиянина Джамиля Темирханова. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, его обвиняют в совершении мошенничества в особо крупном размере.
Следствие утверждает, что мужчина обманывал своих жертв в период с января 2014 по сентябрь 2018 года. В этот период времени он незаконно привлекал граждан для участия в долевом строительстве самовольно возводимого им в дагестанском Избербаше дома. Всего он смог заключить 36 договоров, а общий ущерб составил 47 миллионов рублей.
Стоит отметить, что в международный розыск его объявили ещё в ноябре 2021 года. Теперь злоумышленника доставят в Москву.
Ранее Life.ru писал, что в Гурьевском районе Калининградской области бомж обманул пенсионерку, заявив ей, что он киллер, которому её заказали, но в нём проснулось милосердие — и он готов оставить её в живых, если она сама ему заплатит.
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