Постригшийся в монахи советник Ельцина потерял 1,5 млн из-за "утечки" данных героев СССР

Первый советник президента РФ Бориса Ельцина, Герой Советского Союза, а в настоящее время монах Киприан (Валерий Бурков) стал жертвой мошенников. Об этом сообщает Mash.

По сведениям канала, монаху позвонили в "Телеграм" и, представившись сотрудниками ФСБ, сообщили об утечке данных из базы Героев Советского Союза, и в целях безопасности призвали в срочном порядке перевести все деньги в безопасное место. Киприан не заподозрил подвоха, снял все свои сбережения и отправил их аферистам. Но у тех лишь разыгрались аппетиты, они позвонили ещё раз и уговорили монаха взять кредит на 1,5 миллиона рублей — тот согласился, сделал, как было велено, и снова отправил им деньги. Во время очередных "мероприятий по обеспечению сохранности средств" Героев Советского Союза рядом с пожилым мужчиной был сын, который услышал разговор и сразу понял, что его отца разводят на деньги отнюдь не сотрудники ФСБ. Полиция расследует ситуацию и подсчитывает точную сумму ущерба, нанесённого действиями мошенников.

Советскому и российскому деятелю Валерию Буркову 66 лет, в прошлом он служил штурманом в военной авиации в звании полковника. В 1991 году занял должность первого советника президента Российской Федерации, прослужив в этом качестве два года. Сочинял и исполнял песни о войне в Афганистане. Постригся в монахи и принял имя Киприан в 2016 году.