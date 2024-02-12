Постригшийся в монахи советник Ельцина потерял 1,5 млн из-за "утечки" данных героев СССР
Mash: Первый советник Ельцина монах Киприан стал жертвой мошенников
Монах Киприан. Обложка © ТАСС / Михаил Климентьев
Первый советник президента РФ Бориса Ельцина, Герой Советского Союза, а в настоящее время монах Киприан (Валерий Бурков) стал жертвой мошенников. Об этом сообщает Mash.
По сведениям канала, монаху позвонили в "Телеграм" и, представившись сотрудниками ФСБ, сообщили об утечке данных из базы Героев Советского Союза, и в целях безопасности призвали в срочном порядке перевести все деньги в безопасное место. Киприан не заподозрил подвоха, снял все свои сбережения и отправил их аферистам. Но у тех лишь разыгрались аппетиты, они позвонили ещё раз и уговорили монаха взять кредит на 1,5 миллиона рублей — тот согласился, сделал, как было велено, и снова отправил им деньги. Во время очередных "мероприятий по обеспечению сохранности средств" Героев Советского Союза рядом с пожилым мужчиной был сын, который услышал разговор и сразу понял, что его отца разводят на деньги отнюдь не сотрудники ФСБ. Полиция расследует ситуацию и подсчитывает точную сумму ущерба, нанесённого действиями мошенников.
Советскому и российскому деятелю Валерию Буркову 66 лет, в прошлом он служил штурманом в военной авиации в звании полковника. В 1991 году занял должность первого советника президента Российской Федерации, прослужив в этом качестве два года. Сочинял и исполнял песни о войне в Афганистане. Постригся в монахи и принял имя Киприан в 2016 году.
Ранее Life.ru писал о том, что аналогичным образом мошенники убедили перевести себе 49,9 миллиона рублей 80-летнего генерал-майора в отставке и его супругу. Он также получили в "Телегу" сообщение от незнакомого контакта, а после этого ему позвонил мужчина, сообщивший об утечке данных о счетах сотрудников академии ракетных и артиллерийских наук России, членом которой является военный пенсионер.