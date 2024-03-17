Посольство взяло на контроль ситуацию с похищенной в Мексике россиянкой

Представители российского посольства в Мексике прокомментировали историю с похищенной недавно в этой латиноамериканской стране россиянкой Марией Р. Пресс-атташе дипмиссии Андрей Земский в интервью РИА "Новости" рассказал, что дипломаты держат эту ситуацию на контроле.

"Посольство в курсе данной ситуации. Мы находимся в контакте как с мужем пропавшей, так и с местными правоохранительными органами. Держим вопрос на постоянном контроле", — заявил собеседник информагентства.

Напомним, как писал до этого Life.ru, российская туристка сообщила, что её похитили в Мексике. Она написала родным, что её взяли в заложники члены местного картеля и потребовали выкуп за "проезд по их земле". Стоит отметить, что злоумышленники сначала требовали 1,5 тысячи долларов за россиянку, однако, после того как муж перевёл эти деньги и ещё 900 долларов сверху, информации о местонахождении похищенной девушки так и не появилось.