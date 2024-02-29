36-летняя россиянка погибла в Таиланде при загадочных обстоятельствах
В Таиланде на пляже нашли тело туристки из России, причина её смерти неизвестна
На пляже Банг Сарай обнаружили тело россиянки. Обложка © Olleke Bolleke in Thailand
В Таиланде неизвестным образом погибла россиянка. SHOT пишет, что тело женщины в спортивном костюме нашли на пляже. У неё были разбиты колени и сломан нос.
По информации телеграм-канала, тело погибшей нашли 28 февраля в пригороде Паттайи на пляже Банг Сарай. Сперва его увидела местная работница, которая наводила порядок в прибрежной зоне. По её вызову прибыли сотрудники полиции с судмедэкспертами. Они извлекли труп из воды, зафиксировав повреждённые колени и нос.
Как утверждают местные СМИ, правоохранители не рассматривают версию ограбления — в карманах женщины была небольшая сумма денег (590 батов — порядка 1500 рублей), два мобильных телефона и плеер. Кроме того, при себе у неё была небольшая сумка с банкой пива и пакетиком, в котором, предположительно, содержится марихуана. Полицейские смогли установить, что погибшую россиянку зовут Алла, ей было 36 лет, сейчас пытаются найти её родных. Согласно одной из версий, девушка могла сорваться в море с высокого парапета неподалёку от того места, где её нашли, но точная причина гибели пока не определена.
Ранее Life.ru рассказывал о гибели российской туристки — 40-летней Надежды Ярыгиной — в Турции. О её пропаже стало известно 10 января. На поиски женщины отравились местные спасатели, добровольцы и сотрудники следствия. Уже на следующий день им удалось найти принадлежавший пропавшей телефон в горной местности Кемера. На следующий день был найден и труп. Чуть позже появилась информация о том, что рядом с найденным телом лежали несколько пустых коробочек из-под снотворного, а также опустошённые бутылки от спиртного. А ещё в социальных сетях стали говорить о том, что Надежда была убита местным гидом, который даже принимал участие в поисках, чтобы отвести от себя подозрения. Тот своей вины не признал и был возмущён бездоказательными обвинениями, посыпавшимися в его адрес. 16 января генеральное консульство РФ в Анталье сообщило, что тело Ярыгиной было репатриировано в Россию.