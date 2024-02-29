36-летняя россиянка погибла в Таиланде при загадочных обстоятельствах

По информации телеграм-канала, тело погибшей нашли 28 февраля в пригороде Паттайи на пляже Банг Сарай. Сперва его увидела местная работница, которая наводила порядок в прибрежной зоне. По её вызову прибыли сотрудники полиции с судмедэкспертами. Они извлекли труп из воды, зафиксировав повреждённые колени и нос.

Как утверждают местные СМИ, правоохранители не рассматривают версию ограбления — в карманах женщины была небольшая сумма денег (590 батов — порядка 1500 рублей), два мобильных телефона и плеер. Кроме того, при себе у неё была небольшая сумка с банкой пива и пакетиком, в котором, предположительно, содержится марихуана. Полицейские смогли установить, что погибшую россиянку зовут Алла, ей было 36 лет, сейчас пытаются найти её родных. Согласно одной из версий, девушка могла сорваться в море с высокого парапета неподалёку от того места, где её нашли, но точная причина гибели пока не определена.