"Молись за меня": Российская туристка оставила мужу страшное послание перед похищением в Мексике

Российская туристка сообщила, что её похитили в Мексике. Она написала родным, что её взяли в заложники члены местного картеля и потребовали выкуп за "проезд по их земле", пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, 23-летняя Мария около трёх недель назад отправилась путешествовать по Америке, её муж не полетел из-за работы. Девушка остановилась у местной семьи по каучсёрфингу (онлайн-сервис гостеприимства). 14 марта вместе они поехали на автомобиле из Монтеррея в Рейносу на границе с США. Около 11 вечера туристка отправила супругу голосовое сообщение, где рассказала, что их преследуют вооружённые мексиканцы из местного картеля, и попросила помолиться за неё. А уже около двух часов ночи с телефона россиянки мужу пришло сообщение с требованием заплатить выкуп — перевести полторы тысячи долларов на её карту.

"В Рейносе на них напали с оружием и сказали, что иностранка должна заплатить. У Маши не было достаточно наличности с собой. Нападавшие забрали её и машину, а семью отпустили. Семья пошла в полицию и подала два заявления — по поводу похищения человека и по поводу угона автомобиля. Авто к следующей ночи уже нашли брошенным где-то", — рассказал супруг туристки.

Муж перевёл на карту жены деньги, после чего у него запросили ещё 900 долларов. Эту сумму тоже кинул. Мария несколько раз отправляла голосовые, но, где она сейчас, никто не знает.