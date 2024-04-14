Life.ru узнал личность российского моряка, оказавшегося на захваченном Ираном судне

По данным телеграм-канала, Посольство РФ в Тегеране уже связалось с родственниками моряка и сообщило, что с ним всё хорошо. Сам мужчина родом из приморского Фокино, однако в последнее время жил в Тюмени. Недавно моряк устроился работать в компанию, принадлежащую израильскому миллиардеру. Это его уже четвёртый контракт. Больше россиян на борту судна нет.