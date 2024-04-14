Life.ru узнал личность российского моряка, оказавшегося на захваченном Ираном судне
На борту захваченного Ираном судна находится старший механик из России
Нашим соотечественником, оказавшимся на грузовом судне MSC Aries, захваченном Ираном в Ормузском проливе, оказался 38-летний старший механик Тимофей Колчанов. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.
Тимофей Колчанов, оказавшийся на захваченном Ираном судне MSC ARIES. Фото © SHOT
По данным телеграм-канала, Посольство РФ в Тегеране уже связалось с родственниками моряка и сообщило, что с ним всё хорошо. Сам мужчина родом из приморского Фокино, однако в последнее время жил в Тюмени. Недавно моряк устроился работать в компанию, принадлежащую израильскому миллиардеру. Это его уже четвёртый контракт. Больше россиян на борту судна нет.
Тем временем в пресс-службе дипмиссии сообщили, что находятся в постоянном контакте с иранскими властями для выяснения деталей инцидента.
Напомним, 13 апреля военно-морские силы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) захватили коммерческое судно MSC Aries в Ормузском проливе. СМИ пишут, что оно связано с лондонской компанией Zodiac Maritime, конечным владельцем которой является израильский бизнесмен Эяль Офер. Как писал Life.ru, помимо россиянина, на борту находятся ещё 24 члена экипажа, в том числе индийцы, филиппинцы, пакистанцы и эстонцы.