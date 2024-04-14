На борту захваченного иранскими войсками судна могут находиться моряки из Приморья
На борту захваченного иранскими войсками судна могут находиться граждане РФ
На борту захваченного иранскими войсками коммерческого судна MSC Aries могут находиться граждане РФ. Речь идёт о моряках из Приморья, сообщает SHOT.
Иран захватил судно в Ормузском проливе. Видео © X / huzaifakhan1997
Известно, что на борту грузового судна находилось 25 членов экипажа. Предварительно, это граждане России, Индии, Филиппин, Пакистана и Эстонии. Иранское информагентство IRNA сообщило, что судно MSC Aries было "связано с Израилем" и его перевели в территориальные воды Ирана. Точное количество россиян на борту выясняется.
Напомним, что накануне военно-морские силы КСИР захватили коммерческое судно MSC Aries в Ормузском проливе. По данным СМИ, оно связано с лондонской компанией Zodiac Maritime, которая является частью Zodiac Group бизнесмена из Израиля Эяля Офера. Судьба экипажа и груза неизвестна.
X / huzaifakhan1997