На борту захваченного иранскими войсками судна могут находиться моряки из Приморья

На борту захваченного иранскими войсками коммерческого судна MSC Aries могут находиться граждане РФ. Речь идёт о моряках из Приморья, сообщает SHOT.

Иран захватил судно в Ормузском проливе. Видео © X / huzaifakhan1997

Известно, что на борту грузового судна находилось 25 членов экипажа. Предварительно, это граждане России, Индии, Филиппин, Пакистана и Эстонии. Иранское информагентство IRNA сообщило, что судно MSC Aries было "связано с Израилем" и его перевели в территориальные воды Ирана. Точное количество россиян на борту выясняется.