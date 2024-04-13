Регион

Уведомления отключены

13 апреля, 12:52

Глава МИД Израиля обвинил власти Ирана в пиратстве после захвата судна

МИД Израиля обвинил Иран в проведении "пиратской операции" после захвата судна

Исраэль Кац. Обложка © ТАСС / EPA / SARAH YENESEL

Исраэль Кац. Обложка © ТАСС / EPA / SARAH YENESEL

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац обвинил руководство Ирана в проведении "пиратской операции" после захвата грузового судна в Ормузском проливе. Об этом он заявил в социальной сети X.

"Преступный [иранский] режим, который поддерживает преступления ХАМАС, сейчас проводит пиратскую операцию в нарушение международного права. КСИР захватил португальское гражданское грузовое судно, принадлежащее стране – члену ЕС, заявляя, что оно принадлежит Израилю", — написал глава МИД еврейского государства.

Руководитель внешнеполитического ведомства Израиля также призвал Евросоюз немедленно признать Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) террористической организацией и ввести санкции против Тегерана. В свою очередь официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что Тегеран будет нести ответственность за "решение пойти на дальнейшую эскалацию ситуации".

"Не делайте этого": Байден обратился к Ирану, ожидая удара по Израилю
"Не делайте этого": Байден обратился к Ирану, ожидая удара по Израилю

Напомним, военно-морские силы КСИР захватили коммерческое судно MSC Aries в Ормузском проливе. По данным СМИ, оно связано с лондонской компанией Zodiac Maritime, которая является частью Zodiac Group бизнесмена из Израиля Эяля Офера. Судьба экипажа и груза неизвестны.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Израиль
  • Иран
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров