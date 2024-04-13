Глава МИД Израиля обвинил власти Ирана в пиратстве после захвата судна

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац обвинил руководство Ирана в проведении "пиратской операции" после захвата грузового судна в Ормузском проливе. Об этом он заявил в социальной сети X.

"Преступный [иранский] режим, который поддерживает преступления ХАМАС, сейчас проводит пиратскую операцию в нарушение международного права. КСИР захватил португальское гражданское грузовое судно, принадлежащее стране – члену ЕС, заявляя, что оно принадлежит Израилю", — написал глава МИД еврейского государства.

Руководитель внешнеполитического ведомства Израиля также призвал Евросоюз немедленно признать Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) террористической организацией и ввести санкции против Тегерана. В свою очередь официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что Тегеран будет нести ответственность за "решение пойти на дальнейшую эскалацию ситуации".