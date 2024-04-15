"Направили автомат в пузо" : Россиянин позвонил с захваченного Ираном судна и рассказал, что там происходит
Появилось первое фото российского моряка Колчанова с захваченного Ираном судна
Россиянин Тимофей Колчанов, который оказался на борту захваченного Ираном контейнеровоза MCS Aries в Ормузском проливе, рассказал, как это произошло. Его слова, а также первое фото после захвата судна публикует телеграм-канал Mash.
Российский моряк Колчанов рассказал, как Иран захватил судно MCS Aries. Видео © Telegram / Mash
"Нам телефоны на час раздали, в принципе, у нас всё норм. Пить, есть дают. Короче, всё хорошо. Ну, хорошо, насколько это возможно в такой ситуации", — поделился Тимофей.
Он также рассказал, что иранские военные во время захвата судна "направили автомат в пузо" его коллеге — электромеханику-эстонцу — и потребовали отключить связь на борту. Тот отказался, однако по просьбе товарищей подчинился требованиям.
Напомним, 13 апреля военно-морские силы КСИР Ирана захватили коммерческое судно MSC Aries в Ормузском проливе. СМИ писали, что оно связано с лондонской компанией Zodiac Maritime, конечным владельцем которой является израильский бизнесмен Эяль Офер. Как сообщал Life.ru, на борту находился россиянин, а также ещё 24 члена экипажа, в том числе индийцы, филиппинцы, пакистанцы и эстонцы. Позднее стало известно, что на захваченном судне находится 38-летний старший механик Тимофей Колчанов.
Кадр из видео Telegram / Mash