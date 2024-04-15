"Направили автомат в пузо" : Россиянин позвонил с захваченного Ираном судна и рассказал, что там происходит

Россиянин Тимофей Колчанов, который оказался на борту захваченного Ираном контейнеровоза MCS Aries в Ормузском проливе, рассказал, как это произошло. Его слова, а также первое фото после захвата судна публикует телеграм-канал Mash.

Российский моряк Колчанов рассказал, как Иран захватил судно MCS Aries. Видео © Telegram / Mash

"Нам телефоны на час раздали, в принципе, у нас всё норм. Пить, есть дают. Короче, всё хорошо. Ну, хорошо, насколько это возможно в такой ситуации", — поделился Тимофей.

Он также рассказал, что иранские военные во время захвата судна "направили автомат в пузо" его коллеге — электромеханику-эстонцу — и потребовали отключить связь на борту. Тот отказался, однако по просьбе товарищей подчинился требованиям.