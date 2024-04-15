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15 апреля, 09:08

Иран объяснил, зачем задержал судно с россиянином на борту

МИД Ирана: Судно MSC Aries задержано из-за нарушения морского права

Иран задержал судно MSC Aries, связанное с Израилем, из-за нарушения морского права. Об этом сообщил официальный представитель МИД Насер Канани.

"Вышеупомянутое судно было направлено в территориальные воды Ирана из-за нарушения им морского права и игнорирования запросов иранских органов", сказал Канани на пресс-конференции.

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Напомним, 13 апреля военно-морские силы КСИР Ирана захватили коммерческое судно MSC Aries в Ормузском проливе. СМИ писали, что оно связано с лондонской компанией Zodiac Maritime, конечным владельцем которой является израильский бизнесмен Эяль Офер. Среди членов экипажа есть в том числе россиянин — 38-летний старший механик Тимофей Колчанов.

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X / huzaifakhan1997

Александра Вишнякова
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