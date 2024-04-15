Иран объяснил, зачем задержал судно с россиянином на борту

Иран задержал судно MSC Aries, связанное с Израилем, из-за нарушения морского права. Об этом сообщил официальный представитель МИД Насер Канани.

"Вышеупомянутое судно было направлено в территориальные воды Ирана из-за нарушения им морского права и игнорирования запросов иранских органов", — сказал Канани на пресс-конференции.