"Связь прервалась": Россиянин с захваченного Ираном судна успел 8 секунд поговорить с женой
Российский моряк Колчанов вышел на связь с женой с захваченного Ираном MSC Aries
Тимофей Колчанов, оказавшийся на захваченном Ираном судне MSC Aries. Фото © SHOT
Российский моряк Тимофей Колчанов, который оказался на борту захваченного КСИР Ирана контейнеровоза MSC Aries в Ормузском проливе, связался с семьёй. Об этом сообщила жена старшего механика Мария Колчанова.
Иран захватил связанное с Израилем судно. Видео © X / huzaifakhan1997
По словам супруги, Колчанов звонил ей с неизвестного номера. Моряк отметил, что с ним всё в порядке. Также мужчина выразил надежду, что ситуация может разрешиться в скором времени.
"Он звонил с неизвестного номера на восемь секунд. Сказал, что с ним всё хорошо, связи не будет, его не терять, есть надежда, что решится что-то в ближайшие дни. И связь прервалась", — рассказала супруга Колчанова в беседе с Пятым каналом.
Напомним, 13 апреля военно-морские силы КСИР Ирана захватили коммерческое судно MSC Aries в Ормузском проливе. СМИ писали, что оно связано с лондонской компанией Zodiac Maritime, конечным владельцем которой является израильский бизнесмен Эяль Офер. Как писал Life.ru, на борту есть россиянин, а также ещё 24 члена экипажа, в том числе индийцы, филиппинцы, пакистанцы и эстонцы. Позднее стало известно, что на захваченном судне находится 38-летний старший механик Тимофей Колчанов.