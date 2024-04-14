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14 апреля, 12:22
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"Связь прервалась": Россиянин с захваченного Ираном судна успел 8 секунд поговорить с женой

Российский моряк Колчанов вышел на связь с женой с захваченного Ираном MSC Aries

Тимофей Колчанов, оказавшийся на захваченном Ираном судне MSC Aries. Фото © SHOT

Тимофей Колчанов, оказавшийся на захваченном Ираном судне MSC Aries. Фото © SHOT

Российский моряк Тимофей Колчанов, который оказался на борту захваченного КСИР Ирана контейнеровоза MSC Aries в Ормузском проливе, связался с семьёй. Об этом сообщила жена старшего механика Мария Колчанова.

Иран захватил связанное с Израилем судно. Видео © X / huzaifakhan1997

По словам супруги, Колчанов звонил ей с неизвестного номера. Моряк отметил, что с ним всё в порядке. Также мужчина выразил надежду, что ситуация может разрешиться в скором времени.

"Он звонил с неизвестного номера на восемь секунд. Сказал, что с ним всё хорошо, связи не будет, его не терять, есть надежда, что решится что-то в ближайшие дни. И связь прервалась", — рассказала супруга Колчанова в беседе с Пятым каналом.

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Напомним, 13 апреля военно-морские силы КСИР Ирана захватили коммерческое судно MSC Aries в Ормузском проливе. СМИ писали, что оно связано с лондонской компанией Zodiac Maritime, конечным владельцем которой является израильский бизнесмен Эяль Офер. Как писал Life.ru, на борту есть россиянин, а также ещё 24 члена экипажа, в том числе индийцы, филиппинцы, пакистанцы и эстонцы. Позднее стало известно, что на захваченном судне находится 38-летний старший механик Тимофей Колчанов.

Дарья Нарыкова
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