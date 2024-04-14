"Связь прервалась": Россиянин с захваченного Ираном судна успел 8 секунд поговорить с женой

Российский моряк Тимофей Колчанов, который оказался на борту захваченного КСИР Ирана контейнеровоза MSC Aries в Ормузском проливе, связался с семьёй. Об этом сообщила жена старшего механика Мария Колчанова.

Иран захватил связанное с Израилем судно. Видео © X / huzaifakhan1997

По словам супруги, Колчанов звонил ей с неизвестного номера. Моряк отметил, что с ним всё в порядке. Также мужчина выразил надежду, что ситуация может разрешиться в скором времени.

"Он звонил с неизвестного номера на восемь секунд. Сказал, что с ним всё хорошо, связи не будет, его не терять, есть надежда, что решится что-то в ближайшие дни. И связь прервалась", — рассказала супруга Колчанова в беседе с Пятым каналом.