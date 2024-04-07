Хуситы заявили об ударах по судам США, Британии и Израиля в Красном море
Al Masirah: Хуситы заявили об атаках на суда США, Великобритании и Израиля
Хуситы заявили об атаках на суда США, Великобритании и Израиля. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Йеменское шиитское движение "Ансар Аллах" (хуситы) проводит операции против судов трёх стран: США, Великобритании и Израиля. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сария.
По его словам, хуситы за последние 72 часа в Красном море провели пять операций против американских фрегатов, израильских контейнеровозов MSC Grace F и MSC Gina, а также британского Hope Island.
"Вооружённые силы Йемена отмечают, что операция была проведена с использованием ряда баллистических и крылатых ракет, и она успешно достигла своих целей", — говорится в заявлении, которое опубликовало Al Masirah.
Движение "Ансар Аллах" пообещало продолжать атаки на корабли Израиля в Красном, Аравийском морях и Индийском океане до тех пор, пока не прекратится агрессия и блокада сектора Газа не будет снята, а также на суда Великобритании и США в связи с агрессией этих стран в адрес Йемена.
Ранее востоковед предположил, что Тегеран ответит на удар по Консульству Ирана в Сирии через хуситов. По мнению эксперта, Иран может задействовать свои прокси-силы на Ближнем Востоке, а именно представителей мятежного йеменского движения "Ансар Аллах". Напомним, 1 апреля Израиль нанёс удар по Консульству Ирана в Дамаске — столице Сирии. Здание полностью разрушено. Погибло 16 человек, в том числе семь офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Сегодня дипмиссия вернулась к работе.