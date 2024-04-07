Хуситы заявили об ударах по судам США, Британии и Израиля в Красном море

Йеменское шиитское движение "Ансар Аллах" (хуситы) проводит операции против судов трёх стран: США, Великобритании и Израиля. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сария.

По его словам, хуситы за последние 72 часа в Красном море провели пять операций против американских фрегатов, израильских контейнеровозов MSC Grace F и MSC Gina, а также британского Hope Island.

"Вооружённые силы Йемена отмечают, что операция была проведена с использованием ряда баллистических и крылатых ракет, и она успешно достигла своих целей", — говорится в заявлении, которое опубликовало Al Masirah.