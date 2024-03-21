СМИ узнали об обещании хуситов не нападать на российские корабли в Красном море

Россия и Китай договорились с йеменскими хуситами о беспрепятственном проходе кораблей через Красное море и Аденский залив. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с ходом переговоров в Омане.

"Базирующиеся в Йемене хуситы заявили Китаю и России, что их суда могут ходить через Красное море и Аденский залив и не подвергаться нападению", — говорится в сообщении агентства.

По словам неназванных собеседников агентства, взамен Москва и Пекин якобы могут оказать помощь хуситам в таких органах, как Совет Безопасности ООН. То, в чём именно будет выражаться поддержка, не уточняется.