СМИ узнали об обещании хуситов не нападать на российские корабли в Красном море
Bloomberg: РФ и КНР договорились с хуситами о проходе судов через Красное море
Россия и Китай договорились с йеменскими хуситами о беспрепятственном проходе кораблей через Красное море и Аденский залив. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с ходом переговоров в Омане.
"Базирующиеся в Йемене хуситы заявили Китаю и России, что их суда могут ходить через Красное море и Аденский залив и не подвергаться нападению", — говорится в сообщении агентства.
По словам неназванных собеседников агентства, взамен Москва и Пекин якобы могут оказать помощь хуситам в таких органах, как Совет Безопасности ООН. То, в чём именно будет выражаться поддержка, не уточняется.
Ранее атаке хуситов подверглись коммерческое судно и несколько американских эсминцев в Красном море и Аденском заливе. По словам представителя правящего на севере Йемена движения "Ансар Аллах", для ударов использовались противокорабельные ракеты и беспилотники.
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