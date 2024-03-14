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14 марта, 04:04

Хуситы успешно испытали твердотопливную гиперзвуковую ракету

Йеменские хуситы провели испытания гиперзвуковой ракеты высокой поражающей способности. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на военный источник, близкий к движению "Ансар Аллах".

По его словам, испытания прошли успешно, в Йемене планируют приступить к её изготовлению для использования во время атак в Красном и Аравийском морях, а также в Аденском заливе и против целей в Израиле. Снаряд способен развивать скорость до 8 Махов (около десяти тысяч километров в час).

Хуситы атаковали коммерческое американское судно в Красном море
Хуситы атаковали коммерческое американское судно в Красном море

Кроме того, хуситы обновили ракеты и беспилотники на севере страны, модифицировав взрывные боеголовки, чтобы удвоить силу поражения.

Ранее хуситы заявили об атаках на эсминцы ВМС США в Красном море и Аденском заливе. Для ударов использовались противокорабельные ракеты и беспилотники.

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ТАСС / EPA / YAHYA ARHAB

Артур Лапсаков
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