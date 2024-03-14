Хуситы успешно испытали твердотопливную гиперзвуковую ракету

По его словам, испытания прошли успешно, в Йемене планируют приступить к её изготовлению для использования во время атак в Красном и Аравийском морях, а также в Аденском заливе и против целей в Израиле. Снаряд способен развивать скорость до 8 Махов (около десяти тысяч километров в час).