Хуситы успешно испытали твердотопливную гиперзвуковую ракету
Йеменские хуситы провели испытания гиперзвуковой ракеты высокой поражающей способности. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на военный источник, близкий к движению "Ансар Аллах".
По его словам, испытания прошли успешно, в Йемене планируют приступить к её изготовлению для использования во время атак в Красном и Аравийском морях, а также в Аденском заливе и против целей в Израиле. Снаряд способен развивать скорость до 8 Махов (около десяти тысяч километров в час).
Кроме того, хуситы обновили ракеты и беспилотники на севере страны, модифицировав взрывные боеголовки, чтобы удвоить силу поражения.
Ранее хуситы заявили об атаках на эсминцы ВМС США в Красном море и Аденском заливе. Для ударов использовались противокорабельные ракеты и беспилотники.
ТАСС / EPA / YAHYA ARHAB