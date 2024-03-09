Хуситы заявили об атаках на эсминцы ВМС США в Красном море и Аденском заливе

Коммерческое судно и несколько американских эсминцев в Красном море и Аденском заливе подверглись атаке хуситов, заявил военный представитель правящего на севере Йемена движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа. По его словам, для ударов использовались противокорабельные ракеты и беспилотники.

"Силы <...> нанесли удар противокорабельными ракетами по американскому судну Propel Fortune в Аденском заливе, а также атаковали несколько американских эсминцев в Красном море и Аденском заливе с использованием 37 беспилотников", — сказал он в эфире телеканала Al Masirah.