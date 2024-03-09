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9 марта, 08:25

Хуситы заявили об атаках на эсминцы ВМС США в Красном море и Аденском заливе

Коммерческое судно и несколько американских эсминцев в Красном море и Аденском заливе подверглись атаке хуситов, заявил военный представитель правящего на севере Йемена движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа. По его словам, для ударов использовались противокорабельные ракеты и беспилотники.

"Силы <...> нанесли удар противокорабельными ракетами по американскому судну Propel Fortune в Аденском заливе, а также атаковали несколько американских эсминцев в Красном море и Аденском заливе с использованием 37 беспилотников", — сказал он в эфире телеканала Al Masirah.

Британский сухогруз затонул после атаки хуситов
Британский сухогруз затонул после атаки хуситов

Ранее хуситы атаковали американское судно True Confidence, следовавшее по Красному морю под флагом Барбадоса. Изначально сообщалось о трёх пропавших членах экипажа и четырёх раненых, однако позднее стало известно о гибели трёх моряков.

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ТАСС / EPA / YAHYA ARHAB

Матвей Константинов
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