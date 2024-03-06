СМИ сообщили о пропаже американских моряков после атаки корабля в Красном море Reuters: Три моряка с американского судна пропали без вести после атаки у Йемена 6 марта, 15:52 Три моряка пропали после атаки на судно США в Красном море. Обложка © Freepik

В результате атаки на американское судно под флагом Барбадоса в Красном море пропали три члена экипажа. Ещё четверо получили ранения после удара по кораблю, сообщает Reuters со ссылкой на источники в сфере морских перевозок.

Речь идёт о судне True Confidence. По данным Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании, корабль был атакован утром 6 марта в 54 милях от йеменского Адена. Спасшиеся члены экипажа рассказали, что неизвестные вышли на связь с капитаном и потребовали изменить курс. Себя они назвали военными Йемена.

Ранее командование йеменского движения "Ансар Аллах" сообщило о нанесении ударов по двум эсминцам ВМС США в Красном море. Для поражения судов были задействованы ракеты и беспилотники. "Ансар Аллах" заверило, что подобные атаки продолжатся, пока Израиль не прекратит агрессию в отношении палестинцев.

Авторы Татьяна Миссуми