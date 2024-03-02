Британский сухогруз затонул после атаки хуситов
Власти Йемена заявили, что атакованный хуситами сухогруз Rubymar затонул
Сухогруз Rubymar из Великобритании, который был атакован хуситами 19 февраля, затонул в Красном море. Об этом говорится в заявлении Правительства Йемена, которое распространило агентство SABA.
"Кризисная группа, занимающаяся мониторингом ситуации на Rubymar, объявила, что судно затонуло вчера вечером, что было обусловлено неблагоприятными погодными условиями и сильным ветром на море", — указано в документе.
Напомним, в ночь на 19 февраля британские ВМС приняли сигнал бедствия от атакованного судна вблизи Йемена. Взрыв произошёл в непосредственной близости от судна. Никто из членов экипажа не пострадал. Ответственность за нападение на себя взяло йеменское движение "Ансар Аллах". После атаки в Красном море появилось огромное нефтяное пятно.
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