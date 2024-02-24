Огромное нефтяное пятно появилось в Красном море после атаки хуситов на сухогруз

Атакованный йеменскими хуситами британский сухогруз Rubymar получил значительные повреждения, которые привели к образованию в Красном море гигантского нефтяного пятна. Об этом в соцсети X сообщило Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM).

Огонь в направлении корабля был открыт 18 февраля. По данным военных, сейчас судно стоит на якоре и медленно набирает воду. Атаку хуситов в CENTCOM назвали неспровоцированной и безрассудной.

"Образовалось 18-мильное нефтяное пятно. В момент нападения теплоход Rubymar перевозил более 41 тысячи тонн удобрений, которые могли вылиться в Красное море и усугубить экологическую катастрофу", — заявили в американских ВС.