Хуситы атаковали ракетами два американских корабля в Аравийском море
Al-Masirah: Хуситы атаковали два американских судна в Аденском заливе
Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" нанесло ракетные удары по двум американским кораблям в Аденском заливе. Об этом сообщил военный представитель движения Яхья Сариа.
"Военно-морские силы Йемена провели две качественные операции, в ходе которых они нанесли удары по двум американским судам в Аденском заливе — Sea Champion и Navis Fortuna. Операции были проведены с использованием ряда противокорабельных ракет", — сказал Сариа в эфире телеканала Al-Masirah.
Ранее США совместно с Британией приступили к бомбардировкам Йемена в связи с участившимися атаками хуситов на военные и гражданские суда в Красном море. Часть ударов производилась с воздуха, некоторые — из близлежащей акватории с использованием крылатых ракет Tomahawk.
ТАСС / dpa / picture-alliance