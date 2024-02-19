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19 февраля, 19:06

Хуситы атаковали ракетами два американских корабля в Аравийском море

Al-Masirah: Хуситы атаковали два американских судна в Аденском заливе

Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" нанесло ракетные удары по двум американским кораблям в Аденском заливе. Об этом сообщил военный представитель движения Яхья Сариа.

"Военно-морские силы Йемена провели две качественные операции, в ходе которых они нанесли удары по двум американским судам в Аденском заливе — Sea Champion и Navis Fortuna. Операции были проведены с использованием ряда противокорабельных ракет", — сказал Сариа в эфире телеканала Al-Masirah.

Подвергшееся атаке хуситов британское судно затонуло из-за повреждений, пишут СМИ
Подвергшееся атаке хуситов британское судно затонуло из-за повреждений, пишут СМИ

Ранее США совместно с Британией приступили к бомбардировкам Йемена в связи с участившимися атаками хуситов на военные и гражданские суда в Красном море. Часть ударов производилась с воздуха, некоторые — из близлежащей акватории с использованием крылатых ракет Tomahawk.

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ТАСС / dpa / picture-alliance

Евгения Мосс
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