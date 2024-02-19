Хуситы атаковали ракетами два американских корабля в Аравийском море

Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" нанесло ракетные удары по двум американским кораблям в Аденском заливе. Об этом сообщил военный представитель движения Яхья Сариа.

"Военно-морские силы Йемена провели две качественные операции, в ходе которых они нанесли удары по двум американским судам в Аденском заливе — Sea Champion и Navis Fortuna. Операции были проведены с использованием ряда противокорабельных ракет", — сказал Сариа в эфире телеканала Al-Masirah.