США и Британия вновь ударили по йеменским хуситам крылатыми ракетами
Командование ВС США сообщило о новых ракетных ударах по хуситам в Йемене
Вооружённые силы США и Великобритании вновь атаковали объекты мятежного движения "Ансар Аллах" в Йемене. Подробностями удара поделилось Центральное командование ВС Соединённых Штатов.
По данным CENTCOM, для уничтожения целей были задействованы эсминцы "Грейвли" и "Карни", которые выпустили в направлении Йемена крылатые ракеты "Томагавк". Поддержку им оказала палубная авиация с авианосца "Дуайт Эйзенхауэр", сказано в сообщении.
США и Британия нанесли новые удары по хуситам в Йемене. Видео © X / U.S. Central Command
Днём ранее Белый дом заявил о намерении и далее продолжать агрессивные бомбардировки Ближнего Востока. По мнению генсека ООН Антониу Гутерриша, действия Вашингтона могут обернуться эскалацией конфликта в регионе.