США и Британия вновь ударили по йеменским хуситам крылатыми ракетами

По данным CENTCOM, для уничтожения целей были задействованы эсминцы "Грейвли" и "Карни", которые выпустили в направлении Йемена крылатые ракеты "Томагавк". Поддержку им оказала палубная авиация с авианосца "Дуайт Эйзенхауэр", сказано в сообщении.