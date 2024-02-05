Регион

Уведомления отключены

5 февраля, 00:32

США и Британия вновь ударили по йеменским хуситам крылатыми ракетами

Командование ВС США сообщило о новых ракетных ударах по хуситам в Йемене

Вооружённые силы США и Великобритании вновь атаковали объекты мятежного движения "Ансар Аллах" в Йемене. Подробностями удара поделилось Центральное командование ВС Соединённых Штатов.

По данным CENTCOM, для уничтожения целей были задействованы эсминцы "Грейвли" и "Карни", которые выпустили в направлении Йемена крылатые ракеты "Томагавк". Поддержку им оказала палубная авиация с авианосца "Дуайт Эйзенхауэр", сказано в сообщении.

США и Британия нанесли новые удары по хуситам в Йемене. Видео © X / U.S. Central Command

Авиация США не уничтожила ни одного боевика в ходе масштабного налёта на Сирию и Ирак
Авиация США не уничтожила ни одного боевика в ходе масштабного налёта на Сирию и Ирак

Днём ранее Белый дом заявил о намерении и далее продолжать агрессивные бомбардировки Ближнего Востока. По мнению генсека ООН Антониу Гутерриша, действия Вашингтона могут обернуться эскалацией конфликта в регионе.

Обложка ©

X / U.S. Central Command

Илья Пушкарев
  • Новости
  • США
  • Великобритания
  • йемен
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров