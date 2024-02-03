Гутерриш заявил о риске эскалации конфликта на Ближнем Востоке из-за ударов США
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен риском эскалации конфликта на Ближнем Востоке из-за авиаударов США по территории Ирака и Сирии и призывает стороны принять меры по снижению напряжённости. Об этом сообщил его представитель Стефан Дюжаррик.
"Генсек призывает все стороны принять конкретные меры для снижения напряжённости и учитывать потенциальные людские и экономические потери в случае расширения конфликта в и без того нестабильном регионе", — сказал он в беседе с журналистами.
Ранее Life.ru сообщал, что Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН после бомбёжки США Ирака и Сирии. Совещание планируется назначить на 5 февраля в 00:00 по московскому времени.
Напомним, в ночь на 3 февраля США нанесли авиаудары по иранским объектам в Ираке и Сирии. Всего было поражено 85 целей, и, по словам американского президента Джо Байдена, атаки продолжатся. По последним данным, число жертв авиаударов США на востоке Сирии увеличилось до 29. В Ираке уже объявлен общенациональный траур — там из-за действий Вашингтона 16 человек погибли, ещё 25 получили ранения. Как заявили в Штатах, атака стала ответом на удар по военной базе США на границе Иордании и Сирии, в результате которой погибли трое американских военных. Британия, к слову, поддержала "право" Вашингтона бомбить другие страны.
ТАСС / DPA / Picture-alliance / Stringer