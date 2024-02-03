Гутерриш заявил о риске эскалации конфликта на Ближнем Востоке из-за ударов США

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен риском эскалации конфликта на Ближнем Востоке из-за авиаударов США по территории Ирака и Сирии и призывает стороны принять меры по снижению напряжённости. Об этом сообщил его представитель Стефан Дюжаррик.

"Генсек призывает все стороны принять конкретные меры для снижения напряжённости и учитывать потенциальные людские и экономические потери в случае расширения конфликта в и без того нестабильном регионе", — сказал он в беседе с журналистами.