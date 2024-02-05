Авиация США не уничтожила ни одного боевика в ходе масштабного налёта на Сирию и Ирак

Почти все атакованные американской авиацией цели на территории Сирии и Ирака уничтожены или повреждены. Впрочем, в настоящий момент отсутствуют признаки гибели членов Корпуса стражей исламской революции, сообщил телеканал CNN со ссылкой на чиновников Пентагона.

По данным анонимных информаторов, всего удары были нанесены по 85 объектам КСИР. Уцелеть удалось лишь одному из них. Оценка последствий атаки продолжается.