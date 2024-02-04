Белый дом заявил о намерениях продолжать обстрелы на Ближнем Востоке
Советник Байдена Салливан: США будут продолжать бомбардировки на Ближнем Востоке
Военные США в ответ на атаку по своим силам в Иордании намереваются продолжать обстрелы в Сирии, Ираке и Йемене. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Мы намерены нанести дополнительные удары и предпринять дополнительные действия, чтобы ясно дать понять, что Соединённые Штаты отвечают на атаки против своих сил и на убийство своих людей", — сказал он в эфире телеканала NBC.
Ранее США и Великобритания вновь нанесли удары по объектам йеменских хуситов. Нападению подверглось несколько населённых пунктов, в том числе столица Йемена. Представитель МИД Ирана расценивает атаки США как эскалацию и нарушение суверенитета. Это идёт вразрез с заявлениями Лондона и Вашингтона о том, что они не хотят продолжать конфликт.
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