США и Британия нанесли очередные удары по объектам хуситов в Йемене

Стало известно о нанесении второго за сутки удара по объектам хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах". Как передаёт телеканал Al Masirah, удары по Йемену были нанесены Вооружёнными силами Соединённых Штатов и Великобритании.

По данным канала, в результате бомбардировок серьёзный ущерб понесла йеменская столица Сана. Также атаке подверглись населённые пункты Дамар, Таиз, Хадджа и Эль-Байда. Так, в Таизе американская авиация нанесла как минимум 11 ударов. Телеканалы Al Hadath и Al Mayadeen также сообщали о новых ударах США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене.