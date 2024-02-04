США и Британия нанесли очередные удары по объектам хуситов в Йемене
Al Masirah: США и Великобритания второй раз за сутки ударили по Йемену
Стало известно о нанесении второго за сутки удара по объектам хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах". Как передаёт телеканал Al Masirah, удары по Йемену были нанесены Вооружёнными силами Соединённых Штатов и Великобритании.
По данным канала, в результате бомбардировок серьёзный ущерб понесла йеменская столица Сана. Также атаке подверглись населённые пункты Дамар, Таиз, Хадджа и Эль-Байда. Так, в Таизе американская авиация нанесла как минимум 11 ударов. Телеканалы Al Hadath и Al Mayadeen также сообщали о новых ударах США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене.
О предыдущем ударе сообщалось вечером 3 февраля. Life.ru писал, что США и Британия нанесли новые удары по позициям мятежного движения "Ансар Аллах" на территории Йемена. Атакам подверглись южные окрестности административного центра провинции Ходейда, а также объекты хуситов, расположенные в горной местности округа Аль-Лухайя.
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