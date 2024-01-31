США и Британия возобновили бомбёжки Йемена

По информации телеканала Al Masirah, атака произошла на северных окраинах города Саада, который является административным центром одноимённой провинции. Информации о возможных жертвах, пострадавших или разрушениях нет.

Теперь не до Украины: Как США могут увязнуть в войне с Ираном

Теперь не до Украины: Как США могут увязнуть в войне с Ираном

А ранее Центральное командование ВС США отчиталось о поражении двух ракет хуситов в ходе нового удара по Йемену. По данным CENTCOM, они могли представлять угрозу для гражданских судов, а потому были уничтожены в целях самообороны.