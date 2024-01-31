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31 января, 18:24

США и Британия возобновили бомбёжки Йемена

Al Masirah: США и Великобритания наносят удары по объектам хуситов в Йемене

Вооружённые силы США и Великобритании атакуют объекты мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситов) на территории Йемена.

По информации телеканала Al Masirah, атака произошла на северных окраинах города Саада, который является административным центром одноимённой провинции. Информации о возможных жертвах, пострадавших или разрушениях нет.

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А ранее Центральное командование ВС США отчиталось о поражении двух ракет хуситов в ходе нового удара по Йемену. По данным CENTCOM, они могли представлять угрозу для гражданских судов, а потому были уничтожены в целях самообороны.

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Александра Мышляева
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